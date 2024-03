MotoGP, Jorge Martin vittoria significativa: “A Portimao avevo quasi perso tutto”

Jorge Martin ha chiuso il weekend a Portimao da vincitore della gara lunga e da nuovo leader della classifica generale MotoGP. Una prestazione perfetta quella del pilota spagnolo, che si è messo subito in testa alla corsa e poi ha tenuto un ritmo che gli ha permesso di non essere attaccato da nessuno. I problemi all’Aprilia di Maverick Vinales forse gli hanno agevolato il compito, però rimane il fatto che lui è stato perfetto e ha vinto con merito.

MotoGP Portimao, la felicità di Martin

Il pilota del team Prima Pramac Racing è molto soddisfatto del suo primo successo in una manche lunga nel 2024: “Era quello che dovevamo fare – riporta Motosan.es – vincere di nuovo di domenica. Avevo qualche dubbio, perché ultimamente sono stato molto veloce di sabato, ma di domenica non vincevo dal GP in Thailandia. Penso sia stata una vittoria molto matura in una pista in cui avevo quasi perso tutto. Nel 2021 mi sono rotto nove ossa e avevo pensato di mollare, quindi essere qui al primo posto è un risultato incredibile“.

Martin ha gestito tutto perfettamente, dimostrando la maturità di cui ha accennato. Sapeva che Vinales e Bastianini non erano distanti, quindi non è stato neppure facile: “Con loro è stata una guerra – spiega – però sapevo che stando davanti lo sarebbe stata soprattutto con me stesso. È stata una guerra molto costante, sapevo di dover mantenere un ritmo costante e che con quei sette decimi di vantaggio sarei arrivato fino alla fine. Essere primo dall’inizio è stata la chiave. Avrebbe potuto esserlo anche nella sprint race, però ho avuto uno spavento con Miller e sono finito sesto“.

Sprint da migliorare e incidente Bagnaia-Marquez

Nella passata stagione la sprint race è stata indubbiamente un suo punto forte e nel 2024 proprio lui ha vinto la prima che si è disputata in Qatar. Tuttavia, ritiene che serva migliorare: “Penso sia il nostro punto debole, dove siamo messi peggio. Sia in qualifica sia alla domenica siamo molto competitivi, nella sprint soffriamo molto il chattering perché nei primi giri spingiamo troppo. Dobbiamo vedere come risolvere“.

Inevitabile anche una domanda su quanto accaduto tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, caduti in seguito a un contatto in curva 5: “Difficile giudicare. In un momento come quello, a pochi giri dalla fine, provi sempre a contrattaccare quando un pilota che ti sorpassa va lungo. Sabato Marc mi ha superato lì e ho deciso di non reagire, ne siamo usciti incolumi. In gara c’è stata la caduta. Quando me ne sono accorto mi sono detto che dovevo vincere, anche a livello mentale questo è un successo molto importante per me“.

Foto: MotoGP