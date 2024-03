MotoGP Portimao: vince Martin con Acosta sul podio, che pasticcio Bagnaia-Marquez

Succede davvero di tutto nella gara lunga della MotoGP a Portimao. Vince Martin con sicurezza davanti ad Enea Bastianini, che finalmente respira dopo un 2023 molto difficile. Ma dietro di loro è una sequenza di colpi di scena, a partire dal botto tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, più la caduta finale di Maverick Vinales (sembra per un problema al cambio della sua Aprilia). Si sorride però in KTM/GASGAS grazie a Pedro Acosta che, dopo una super gara da protagonista, giocandosela alla pari anche contro Marquez e Bagnaia, si prende il primo podio! Certo le circostanze l’hanno aiutato, ma come detto la sua era già stata una gara memorabile, impreziosita da questo primo grande risultato in classe regina. Ecco com’è andato il Gran Premio del Portogallo.

MotoGP Gara

Scelta di gomme unanime per questa corsa: morbide “bandite”, è dura-media per tutti i piloti MotoGP. Bastianini stavolta scatta perfettamente, con Martin però che ha la meglio alla prima curva. Vinales è in agguato, si infiamma il duello tra Bagnaia e Marc Marquez, mentre Morbidelli è presto protagonista di una caduta. KTM non particolarmente incisive al via, c’è anzi Acosta che si inserisce prontamente tra Miller e Binder. Morbidelli riparte, così come Alex Marquez scivolato alla curva 5 al secondo giro, parte di un weekend da dimenticare. La curva 8 invece beffa Raul Fernandez, che diventa il primo ritirato di questa gara MotoGP. Il pilota Tech3 piano piano inizia a dire la sua: si libera di entrambi gli ufficiali KTM e si avvicina a Marc Marquez, riuscendo ad avere la meglio. Mentre in testa rimane il trio Martin-Vinales-Bastianini, c’è una situazione interessante proprio dietro di loro.

Acosta tra Marquez e Bagnaia

Bagnaia, Acosta e Marquez procedono vicinissimi, anzi il rookie MotoGP non si fa problemi a sferrare l’attacco pure contro il campione in carica! Commette però un errore all’arrivo in curva 1 e Bagnaia torna davanti, con il #93 sempre a ruota. A 8 giri dalla fine Alex Marquez torna al box e si ritira, chiudendo così un weekend nero. Sembra ormai tutti stabile, ma i fuochi d’artificio sono negli ultimi giri: Bagnaia e Marquez sono protagonisti di un contatto alla curva 5 che spedisce entrambi a terra, che disastro! Non è finita: qualcosa non va sulla Aprilia RS-GP di Vinales, che finisce largo e poi viene letteralmente scaricato dalla sua moto. Jorge Martin procede con sicurezza, Enea Bastianini è 2°, ma l’eroe di giornata è qualcun altro: Pedro Acosta conquista il suo primo podio MotoGP al secondo round di questa stagione 2024!

La classifica

MotoGP generale

Foto: motogp.com