Superbike 2024, la classifica piloti dopo Barcellona: Ducati in testa

Il round Superbike in Catalunya è andato in archivio. Dopo le vittorie di Toprak Razgatlioglu con la BMW in Gara 1 e in Superpole Race, il weekend si è chiuso con il ritorno al successo di Alvaro Bautista in Gara 2. Il campione in carica sale per la prima volta sul gradino più alto del podio nel 2024. Al traguardo ha preceduto l’altra Panigale V4 R del team Aruba Ducati, quella di Nicolò Bulega, che lascia Barcellona da leader della classifica generale. Niente male per un rookie.

Rispetto al primo round a Phillip Island, dove aveva vinto due manche, la Kawasaki non si è confermata con Alex Lowes. Le conferme le ha avute, invece, Andrea Iannone: purtroppo in Gara 2 è caduto mentre occupava il quarto posto, però la sua competitività è una certezza.

Superbike Barcellona, la classifica piloti e costruttori aggiornate dopo Gara 2

CLASSIFICA PILOTI

Nicolò Bulega 87 punti Alvaro Bautista 75 Alex Lowes 75 Toprak Razgatlioglu 71 Andrea Iannone 51 Danilo Petrucci 47 Andrea Locatelli 45 Michael van der Mark 40 Dominique Aegerter 34 Garrett Gerloff 25 Remy Gardner 19 Michael Ruben Rinaldi 18 Sam Lowes 18 Axel Bassani 15 Xavi Vierge 13 Scott Redding 10 Jonathan Rea 8 Iker Lecuona 3 Philipp Oettl 2 Tito Rabat 1 Bradley Ray 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 105 punti Kawasaki 65 BMW 63 Yamaha 48 Honda 12

Foto: Silvio Tosseghini