MotoGP, incidente Bagnaia-Marquez: niente penalità, le versioni dei piloti

Grossa delusione per Francesco Bagnaia oggi a Portimao. Ha concluso la gara con 0 punti a causa di una caduta dovuta al contatto con Marc Marquez in curva 5. Entrambi sono stati chiamati a commentare l’accaduto e alla fine lo Stewards Panel ha deciso di non applicare nessuna sanzione. È stato considerato un incidente di gara, senza un colpevole specifico. Una scelta che sembra corretta.

MotoGP Portimao, la versione di Bagnaia

Bagnaia al termine della giornata ha parlato a Sky Sport MotoGP per spiegare il suo pensiero sull’episodio di cui è stato protagonista: “Non ci saranno azioni ed è giusto così, me lo aspettavo. Ci mancava solo che io avessi preso le penalità… In questa situazione si poteva fare poco. Nessuna colpa di entrambi? È più o meno corretto“.

Poi Pecco ha parlato in generale della sua gara, in cui si è ritrovato a faticare più di quanto potesse immaginare prima del via: “Sono partito bene, ma ho scelto la linea sbagliata in curva 3. Nei primi giri avrei voluto passare Enea, lo vedevo un po’ in difficoltà. Poi a un certo punto ho avuto un calo del grip posteriore e non sono riuscito a spingere quanto avrei voluto. Perdevo un po’, non eravamo a posto, evidentemente non siamo riusciti a trovare una soluzione. Un peccato, sembrava esserci il potenziale per lottare per vincere o stare davanti, ma non siamo riusciti a capitalizzare niente“.

Tanta delusione, il pilota del team ufficiale Ducati ribadisce che dopo il warmup aveva ben altre aspettative: “Un conto è quando cadi come l’anno scorso per colpa tua e fai uno zero, allora sei deluso e ti girano… In questo caso abbiamo lavorato al massimo, però ci è mancato qualcosa in gara e non me lo sarei aspettato. Fino a stamattina sembrava tutto a posto, mi dispiace particolarmente“.

La risposta di Marquez

Poi è stato Marquez a presentarsi davanti alle telecamere per esporre la sua versione: “Alla fine è stato un incidente di gara con due piloti finiti a terra. È brutto per me e per Pecco, perché abbiamo fatto 0 punti e non volevamo questo. Pecco stava soffrendo, mancavano tre giri e stavamo lottando per la quinta posizione. Se non avessi sorpassato in quella curva, lo avrei fatto al giro dopo perché ero più veloce. Ha provato a fare l’incrocio per risuperarmi e c’è stato il contatto, io dall’esterno non ho potuto fare molto”.

Successivamente Marc ha raccontato cosa è successo in Race Direction e ha fatto intendere che comunque ritiene Bagnaia colpevole dell’incidente: “L’atmosfera era tranquilla. Io ho detto che è un incidente al limite, dovevano essere loro a decidere se quello si poteva fare o meno. Alla fine non c’è stata la penalità per Pecco. Si tratta di qualcosa che può succedere nelle gare ed è andata così oggi. Lui è stato un po’ troppo ottimista con quella manovra, lui sapeva che stava soffrendo… Comunque succede, ora facciamo un reset e ripartiamo”.

