MotoGP, Aprilia si scusa con Vinales: “Problema non accettabile”

La domenica di Maverick Vinales e Aprilia è terminata in maniera molto deludente. Purtroppo, un guasto tecnico ha tolto al pilota spagnolo un podio che ormai era nelle sue mani nella gara di oggi a Portimao. Dopo la vittoria nella sprint race, sarebbe stato molto positivo arrivare tra i primi. È rimasto a lungo in seconda posizione dietro a Jorge Martin, poi nel finale c’è stato un KO inatteso.

MotoGP Portimao, ritiro Vinales: parla Rivola

Al termine della gara sono arrivate le dichiarazioni di Massimo Rivola a Sky Sport MotoGP per commentare quanto successo: “Sembra che si sia rotto il cambio. Questo è quello che si vede dai dati e adesso stiamo smontando il cambio per verificare, però siamo abbastanza sicuri che si tratta di quello. La cosa interessante e triste è che i problemi li ha avuti già diversi giri prima. Maverick non ha fatto una gara splendida, di più. Sulla carta poteva anche vincere. Due gran premi di fila in cui abbiamo un pacchetto per vincere con un pilota diverso e poi non raccogliamo niente. Qui ancora di più serve un esame di coscienza nostro, perché non è accettabile vedere un pilota che guida così bene e poi non massimizzare la prestazione. Vedere la bandiera a scacchi è la prima regola delle corse“.

L’amministratore delegato di Aprilia Racing è molto dispiaciuto per il ritiro di Vinales, anche se rimane il fatto che il pilota e la RS-GP hanno avuto un alto livello di competitività in questo weekend: “Grandissima delusione. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno possiamo citare la prestazione della moto e quella di Maverick, che oggi stava guidando ancora meglio di ieri. Eravamo veramente a posto e questo ci fa ben sperare per il futuro. La squadra ha capito la chiave di volta per farlo andare forte, abbiamo tante gare davanti e lui avrà la possibilità di dimostrare il suo valore“.

Rivola ha anche rassicurato tutti sulle condizioni dell’ex rider di Suzuki e Yamaha, che è stato protagonista anche di una caduta: “Abbiamo visto che ha solo un’escoriazione e una botta, sta bene fisicamente. Dopo la fatica nei test e nel primo gran premio, qui abbiamo trovato come metterlo a posto e speriamo di ritrovarlo davanti anche le prossime volte“.

La versione di Maverick

Successivamente è intervenuto anche lo stesso Vinales a Sky Sport MotoGP e ha raccontato tutto: “Già dai primi giri non riuscivo a mettere la sesta, poi è stato sempre peggio e alla fine si è rotto. Sappiamo di dover migliorare l’affidabilità, è importante. Comunque abbiamo fatto un weekend bellissimo, anche con i problemi avevo un buon passo. Senza sarei stato ancora più forte. Non posso farci niente, devono intervenire a Noale“.

Ovviamente, il pilota spera che Aprilia migliori per il futuro, però al tempo stesso è contento di essere stato finalmente forte: “Se abbiamo il bilanciamento giusto, possiamo fare prestazioni così. In rettilineo non andavo. Senza problemi me la sarei giocata con Martin. Comunque voglio motivare tutti in Aprilia, dobbiamo andare avanti a testa alta“.

