WSSP Catalunya: Stefano Manzi vince dopo la bandiera rossa

La bandiera rossa, esposta in seguito all’incidente di Piotr Biesiekirski (trasportato via in barella), ha prodotto una Gara 2 del World Supersport al Circuit de Barcelona-Catalunya al fulmicotone. In una Sprint Race in formato ridotto, articolata sulla nuova distanza di 6 giri da tutto-o-niente, la successiva ripartenza ha sancito il ritorno alla vittoria del nostro Stefano Manzi. Al primo successo stagionale, il settimo della carriera nella classe di mezzo delle derivate di serie, il portacolori Ten Kate Racing Yamaha è riuscito a respingere gli assalti di uno scatenato Marcel Schroetter (2° con MV Agusta Reparto Corse), rilanciando le personali quotazioni in ottica campionato.

Stefano Manzi ritorna alla vittoria

Quinto al momento della sospensione della corsa, al restart Stefano Manzi ha dato prova di grande intelligenza tattica. Senza dover più badare alla gestione di pneumatici Pirelli ed energie, nei conclusivi 2 giri ha ingaggiato un duello intestino con Marcel Schroetter per la prima posizione. Ad un attacco del tedesco alla curva 7 ha prontamente risposto l’italiano alla curva 1. Una manovra pulita e decisa che ha consentito a Manzi di guadagnare quel vantaggio necessario per transitare sotto la bandiera a scacchi con 86 millesimi di margine sulla F3 800 RR. Il tutto mentre l’atteso Adrian Huertas usciva clamorosamente di scena. Una vittoria voluta fortemente dall’ex Mondiale Moto2, adesso terzo in campionato a -11 dal leader di campionato Yari Montella (4°), attesa dal round di Portimao dello scorso mese di ottobre.

Lucas Mahias sul podio

In un plotone di testa a tratti composto da 8 unità, si è rivisto al top Lucas Mahias. Passato quest’anno a GMT94 Yamaha, il Campione del Mondo 2017 di categoria ha arpionato il terzo gradino del podio a scapito del già menzionato Yari Montella con Barni Spark Racing Team Ducati (a +4 su Schroetter in campionato) e del connazionale Valentine Debise (5° con Evan Bros Yamaha), riscattando il passo falso del sabato. L’esperto motociclista francese, al 31esimo podio di sempre, spezza così il personale digiuno quadriennale da Estoril 2020. Periodo durante il quale aveva tentato nuove fortune in altri palcoscenici, prima del rientrare nel World Supersport nel 2023.

Huertas al tappeto

Con Federico Caricasulo 8° con MotoZoo ME AIR Racing MV Agusta e la wild card Lorenzo Dalla Porta 14° con AltoGo Yamaha, Adrian Huertas ha gettato invece alle ortiche l’opportunità di centrare la doppietta. Rotto il ghiaccio ieri pomeriggio in Gara 1, il giovane portacolori Aruba.it Racing Ducati ha commesso un errore madornale nel corso del penultimo giro. Tentando un clamoroso doppio-sorpasso su Manzi e Schroetter dall’esterno in approccio di curva 1, ha perso il controllo della Panigale V2 #99 sulla ghiaia dopo essere finito nella via di fuga. A nulla è valso riprendere la via della pista, transitando 32° al traguardo. I protagonisti del World Supersport torneranno in pista il 19-21 aprile in occasione del terzo appuntamento stagionale al TT Circuit di Assen.

WORLD SUPERSPORT GARA 2 CATALUNYA – RISULTATI: