In Australia aveva soltanto accarezzato il primo successo Supersport ma al secondo tentativo Adrian Huertas non ha fallito il bersaglio. A soli 20 anni 7 mesi e 2 giorni festeggia il primo centro nella serie cadetta e fa gonfiare il petto al team Aruba e alla Ducati che lo hanno scelto come successore di Nicolò Bulega vincitore a mani basse. dello scorso Mondiale. Sulla pista di casa (si fa dire, visto che è di Madrid) è scattato dalla pole e ha controllato con piglio deciso una gara non facile, perchè gli avversari non gli sono certo mancati. All’inizio si è dovuto difendere da Can Oncu, che dopo un avvio brillante è sprofondato all’ottavo posto.

Stefano Manzi osso duro

Nel finale si è fatto sotto Stefano Manzi: il pupillo Yamaha Ten Kate ha chiuso il gap, dando l’impressione di poter fare un sol boccone della Ducati come nella precedente gara 1 Superbike aveva fatto Toprak Razgatlioglu. Invece Huertas stava solo gestendo: ha riaperto la manetta e ha messo in ghiaccio il trionfo. Manzi in ogni si consola con venti punti preziosissimi in ottica campionato.

La MV Agusta resta in agguato

Il primo podio del week end catalano è stato completato dalla F3 di Marcel Schrotter, che al secondo anno in Supersport sta marcando una regolarità di piazzamento che potrebbe portarlo assai lontano. Questo è il terzo podio in tre gare, che gli vale il secondo posto nel Mondiale. In vetta si mantiene Yari Montella, il dominatore di Phillip Island. Su questo tracciato mai amico, il pilota di Salerno non si sta rivelando così incisivo ma quando non si può vincere bisogna limitare i danni: quarto posto. E’ così che si vincono i Mondiali. Domenica la rivincita, ma battere Huertas qua dentro sembra oggettivamente difficile. Manzi e Montella, tocca a voi.

