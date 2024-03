È una MotoGP Sprint da cardiopalma, grandi emozioni soprattutto per Maverick Vinales e per Marc Marquez. Iniziamo dall’alfiere Aprilia, che vede la grande occasione con l’errore di Francesco Bagnaia. Era il risultato che lui ed il team stavano aspettando, è un trionfo storico: è il primo pilota MotoGP a vincere una gara con tre case diverse! Per quanto riguarda poi il #93, alla seconda gara ecco il primo podio da pilota Ducati, un risultato davvero speciale in primis per lo stesso Marquez, che vede lo spiraglio lasciato da Jorge Martin e si prende la 2^ piazza. Il pilota Pramac invece interrompe la sua sequenza di Sprint vincenti, ma è un terzo posto comunque importante visto che Bagnaia ha chiuso 4°. Ecco com’è andata la gara del sabato a Portimao.

MotoGP Sprint

Problemi già nel giro d’uscita: Joan Mir rischia grosso, è un highside evitato davvero di un soffio. Non ci sono altri intoppi, si comincia: non inizia bene il poleman Bastianini, super scatto invece di Miller, che prende la testa della corsa su Bagnaia e Vinales. Attenzione anche a Marc Marquez, che sta risalendo con decisione e ha messo il podio (la vittoria?) nel mirino, mentre finisce con una caduta la corsa di Rins. A 10 giri dalla fine c’è Bagnaia davanti, Miller invece cede anche agli attacchi del #93 e di Vinales, mentre registriamo quasi in sequenza le scivolate di Zarco, Binder e Di Giannantonio.

A 4 giri dalla fine però il colpo di scena: errore di Bagnaia, il campione MotoGP finisce molto largo alla curva 1 e lascia passare Vinales, Martin e Marquez! Il pilota Aprilia non molla più, vede il suo momento e lo coglie, non permettendo agli inseguitori di insidiarlo: è un grande trionfo! Marquez e Martin invece non si risparmiano davvero, ma alla fine è il #93 ad avere la meglio sul compagno di marca, prendendosi un podio che vale tanto. Gara stranamente incolore per Bastianini, mentre la risalita di Acosta si ferma in 7^ posizione, proprio dietro al pilota Ducati.

La classifica

Foto: Aprilia