MotoGP Portimao: riscatto Enea Bastianini, ritorno in pole position

Interrotto il digiuno dal GP d’Austria 2022, anno della sua prima e finora unica pole position MotoGP. Enea Bastianini si scatena a Portimao e piazza il tempo giusto per blindare la prima casella in griglia. Continua però il weekend positivo di Maverick Vinales, che piazza la sua Aprilia in una prima fila completata dalla Rossa di Jorge Martin, mentre il campione MotoGP in carica Francesco Bagnaia scatterà dal 4° posto. A referto una scivolata per Marc Marquez, che alla fine non va oltre l’ottava posizione. Le classifiche e la cronaca dei due turni di qualifiche a Portimao.

GP Portimao, la programmazione TV e streaming

Q1: in vetta Marquez jr ed il rookie MotoGP

Non desta particolare sorpresa vedere Pedro Acosta ed Alex Marquez subito all’attacco per assicurarsi i due posti utili per passare alla sessione successiva. Sono proprio loro infatti i primi in vetta nella classifica MotoGP, davanti a tre Aprilia. Si registra nel frattempo anche una nuova scivolata di Luca Marini, senza conseguenze per il già acciaccato pilota Honda. Nonostante quanto visto nelle Prove 2 la situazione non è rosea per la casa veneta, che ha solo Vinales in Q2, mentre i restanti tre piloti non sembrano in grado di impensierire né Marquez né Acosta, che anzi duellano solo tra di loro per la prima posizione in questo turno. Di conseguenza non c’è storia: gli unici iridati Moto2-Moto3 chiudono in vetta e si prendono la Q2.

Q2: Enea Bastianini, finalmente!

Comincia la battaglia per la pole position a Portimao, a 11 minuti dalla fine però Marc Marquez incappa in una scivolata alla curva 15, la seconda a Portimao dopo quella nelle Prove 1. Non è l’unico a terra, poco dopo anche Brad Binder mette a referto una caduta, pure nel suo caso senza conseguenze. I due piloti MotoGP rientrano prontamente ai box, mentre Bagnaia prende il comando davanti a Miller e Vinales. Ma non finisce qui, migliorano in tanti, ma il più scatenato è senza dubbio Enea Bastianini, che piazza la zampata e si assicura la pole position! Ci prova fino alla fine Vinales, ma terzo e quarto settore non gli sono favorevoli, quindi deve “accontentarsi” del secondo posto di un nulla.

Foto: Ducati Corse