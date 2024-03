MotoGP Portimao, Prove 2: solo Vinales davanti ad Acosta

Pedro Acosta in grande spolvero, ma Maverick Vinales riesce a fare meglio. È l’alfiere Aprilia infatti il migliore di quest’ultima sessione MotoGP, tenendo a bada per poco più di due decimi l’agguerrito esordiente di casa GASGAS Tech3. La casa di Noale però piazza ben tre piloti in top 5, alternati al citato Acosta ed a Marc Marquez, che chiude come miglior pilota Ducati in questa prima sessione del sabato. A breve tocca alle qualifiche, saranno questi i valori di riferimento o ci saranno altre sorprese? Ecco intanto com’è andata questa sessione a Portimao.

GP Portimao, il programma TV e streaming

MotoGP Prove 2

La top 10 che accede direttamente alla Q2 è stata decisa ieri e non sono mancate sorprese (qui la classifica). Oggi si riparte da una sessione MotoGP in cui mettere a punto i dettagli in ottica qualifiche e gare, con Marc Marquez che presto ricomincia a farsi notare nelle zone alte della classifica. Non solo lui: Pedro Acosta, rimasto fuori dalla Q2 diretta di un soffio, sta prendendo le misure per la Q1. Sul finale della sessione è proprio lui a portarsi al comando davanti al pluricampione MotoGP. Non si stanno comportando male però nemmeno le Aprilia, Maverick Vinales in particolare nonostante i problemi di salute dei giorni scorsi. È proprio lo spagnolo il migliore della sessione ed anche della combinata dei due turni di prove, ma inizia bene il sabato per i ragazzi della casa di Noale, così come per Pedro Acosta e Marc Marquez.

Classifica P2/combinata

Foto: Aprilia Racing