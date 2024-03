MotoGP Portimao, Prove: guizzo di Bastianini, le Yamaha in Q2

Turno importantissimo per decidere chi disputerà i due turni di qualifiche MotoGP e non mancano alcune sorprese. Enea Bastianini chiude le Prove piazzando la zampata che gli vale il miglior tempo, bene anche Jack Miller e Marc Marquez che lo seguono. C’è una Aprilia nelle prime dieci posizioni, quella di Maverick Vinales, ci sono entrambe le KTM (oltre al citato Miller ce la fa anche Binder), ma la maggiore sorpresa sicuramente è vedere entrambi i piloti Yamaha in top 10, quindi direttamente in Q2! Ecco com’è andata a Portimao.

MotoGP, chi va in Q2?

Nonostante il secondo posto nelle Prove 1 del mattino, Maverick Vinales è piuttosto debilitato da una gastroenterite con cui ha dovuto fare i conti in questi giorni. Acciaccato ma comunque intero Luca Marini, caduto pesantemente nel corso dei test privati a Jerez consentiti dalle nuove concessioni. La ripartenza è sulla falsariga di quanto visto in precedenza: sia Marc Marquez che Pedro Acosta (anche lui con gli aggiornamenti aerodinamici) si fanno vedere immediatamente, come anche varie altre Ducati, Vinales, le KTM. Non si può dire lo stesso dell’iridato MotoGP in carica Bagnaia, da subito piuttosto indietro in classifica, per poi risalire solo nei minuti finali e prendersi un piazzamento utile per la seconda sessione di qualifiche. Cosa che riesce sia a Quartararo che a Rins, entrambe le Yamaha ce la fanno per la prima volta da lungo tempo! Primo degli esclusi invece Acosta, a referto le cadute di Alex Marquez, Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Luca Marini e Marc Marquez, tutti senza conseguenze.

La classifica

I settori più veloci

Foto: Ducati Corse