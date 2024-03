Prima giornata che si chiude con un pilota Speed Up in vetta. Alonso Lopez, reduce dal bel successo ottenuto in Qatar, piazza la sua Boscoscuro al comando della classifica Moto2, un primo passo per mettersi in tasca la Q2 diretta. Aron Canet, pilota Fantic, ci prova ma si deve fermare a 13 millesimi, mentre gli italiani Tony Arbolino e Celestino Vietti sono provvisoriamente in top ten. Segnali da confermare anche nella sessione di domani, ecco intanto com’è andato il turno odierno.

Moto2 Prove 1

A livello di tempi le Prove Libere del mattino non sono state particolarmente indicative per la categoria Moto2, anche se, a differenza della Moto3, è comunque scesa in pista. Ma è ora che si comincia a fare sul serio e non inizia benissimo per Barry Baltus. La sua è la prima caduta in assoluto del weekend, una scivolata alla curva 8 senza però conseguenze per il giovane belga, reduce dal primo podio Moto2. Non manca anche un rischio highside alla curva 3 per Ai Ogura, che riesce però ad evitarlo ed a continuare regolarmente.

Piccolo scossone anche per Tony Arbolino, senza conseguenze, mentre ecco a referto la prima scivolata da pilota Moto2 invece per il rookie Deniz Oncu, giù alla curva 5 senza conseguenze. Pochi giri a referto per Izan Guevara, fermato da un problema tecnico, mentre Xavi Artigas, da ricontrollare dopo le Prove Libere (è stato recentemente operato per sindrome compartimentale), è stato dichiarato idoneo per continuare il GP.

La classifica

Foto: motogp.com