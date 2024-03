Moto2, Xavi Artigas sotto i ferri per sindrome compartimentale

Piccolo problema già risolto per Xavi Artigas, uno dei piloti al debutto in Moto2 quest’anno. Lo spagnolo di KLINT Forward, 27° nel suo primo GP in classe intermedia, è stato operato ieri per risolvere il noto problema di sindrome compartimentale al braccio destro. Un guaio in più in un weekend particolarmente complesso per la squadra di Giovanni Cuzari, che in Qatar è incappata in tanti inconvenienti, da un motore da sostituire venerdì alla pioggia inattesa al “rischio gomme” col debutto Pirelli. Quest’ultimo rivelatosi una vera lotteria per tutta la griglia Moto2, come dimostrano le tante sorprese in gara.

Artigas operato, la nota del team Moto2

“Ieri Xavi Artigas si è fatto operare per sindrome compartimentale al braccio destro dal dottor Mir all’Istituto Universitario Quiron Dexeus di Barcellona. Rimettiti presto Tio!” Così il team Forward ha informato via social dell’intervento a cui si è sottoposto il suo esordiente Moto2. Un’operazione che sta ormai diventando di routine in tutte le categorie del Motomondiale, non dovrebbero esserci problemi per il prossimo round in Portogallo, in programma nel weekend 22-24 marzo sul tracciato di Portimao. Una pista in cui i team Moto3 e Moto2 hanno già raccolto informazioni riguardo le nuove Pirelli, la situazione quindi dovrebbe essere meno complessa rispetto al Qatar.

Foto: Social-KLINT Forward Factory Team