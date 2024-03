Moto2 Qatar: il ritorno di Alonso Lopez, super Baltus 2°

Si guardava in Speed Up, ma dall’altra parte del box. Alonso Lopez invece s’è inserito di forza nella lotta per il primo GP Moto2: un’ottima partenza ed una gara costante sono valse il ritorno alla vittoria! Ma se l’è dovuta sudare con un incredibile Barry Baltus in stato di grazia, sempre incollato dietro allo spagnolo. Sarebbe bastato un minimo errore, ma Lopez non ha sbagliato e s’è preso la vittoria, con il giovane belga al primo podio di categoria! Bravo Sergio Garcia 3°, arriva subito il primo podio per MT Helmets-MSi, squadra al debutto in Moto2. Da capire invece cos’è successo (problemi di gomme?) a Tony Arbolino, in zona podio a inizio gara per poi perdere terreno e finire fuori dai punti… Ecco com’è andato l’imprevedibile GP del Qatar.

Moto2 Gara, i primi giri

Non c’è Jake Dixon, senza fratture ma precauzionalmente non idoneo dopo il brutto incidente nelle Prove 2. Fermin Aldeguer invece, 7° in qualifica, scatterà dalla 10^ casella: una sanzione per lentezza in traiettoria, ostacolando nello specifico Arenas durante le qualifiche. Il guizzo vincente al via però non è davvero di Canet: volano al comando Lopez, il duo Gresini e Arbolino, il poleman invece scivola in 6^ posizione! L’alfiere Fantic però inizia immediatamente la rimonta, non vuole perdere un’occasione d’oro. Da registrare l’incidente del rookie Sasaki, che mette a referto il primo zero per caduta nel suo primo GP Moto2.

Arbolino che succede?

Non arrivano buone notizie dal pilota Marc VDS, che continua a scendere in classifica e ad una decina di giri dalla fine è al limite della zona punti… Non va meglio a Vietti stabilmente 15°, debutto difficile per il piemontese con i colori KTM Ajo. A 6 giri dalla fine c’è un ritiro, Guevara torna al box e conclude così il suo primo GP del 2024. In testa invece la situazione si è ormai consolidata da tempo: Alonso Lopez tiene il comando, un super Barry Baltus ed un altrettanto scatenato Sergio Garcia però sono in agguato, senza dimenticare Ai Ogura e Manuel Gonzalez poco lontani. La lotta finale però sarà solamente tra due piloti, uno in particolare a sorpresa.

In due per la vittoria

Baltus non è mai stato così in alto e vuole provare a rovinare la festa a Lopez! Il duo procede così fino alla bandiera a scacchi: il giovane belga ci prova, vede il colpaccio, ma lo spagnolo di Speed Up non molla e si prende il successo. Interrotto il digiuno che durava dall’ottobre 2022 (vittoria del GP Australia), l’anno difficile sembra alle spalle. Applausi anche per Barry Baltus, che si prende il primo podio Moto2 con margine su Garcia, piloti italiani purtroppo non pervenuti.

Moto2, la classifica

Foto: Team Speed Up