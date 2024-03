Moto3 Qatar: Alonso che trionfo, Holgado beffato all’ultimo

Sembrava ormai una vittoria certa per Daniel Holgado, ma ecco il colpo di scena nel corso dell’ultimo giro. David Alonso piazza la zampata, per l’avversario non c’è scampo: ecco il primo trionfo della stagione Moto3 2024! Ma è una giornata di festa anche per Honda Team Asia grazie a Taiyo Furusato. L’agguerrito giapponese sale sul terzo gradino del podio in questo primo evento Moto3 dell’anno! Beffato per 43 millesimi Riccardo Rossi, Stefano Nepa chiude al sesto posto, a punto anche Nicola Carraro e Luca Lunetta. Un primo GP davvero combattuto al Lusail International Circuit, ecco com’è andato.

Moto3 Gara, i primi giri

Primo GP del 2024 senza David Almansa, infortunatosi nell’incidente delle Prove 1 del venerdì. Non c’è nemmeno Xabi Zurutuza, nel suo caso perché ancora 17enne, con il campione CIV Moto3 Vicente Perez al via al suo posto. Ma c’è un colpo di scena prima del via: Munoz si è bloccato, cerca di rimettersi al suo posto ma, come da regolamento, deve abbandonare la griglia e scattare dalla pit lane! Super partenza di Holgado, Ortola e Rueda subito al comando, ma come sempre si forma presto un bel gruppo di piloti in lotta per la zona podio. Ma ecco un primo pasticcio a 14 giri dalla fine, un contatto alla curva 1 tra Ortola e Rueda. Il primo riparte ma la gara è compromessa, eliminati così due protagonisti della corsa! Finale prematuro e sfortunato anche per due italiani: un brutto highside di Farioli coinvolge anche Bertelle. Fuori causa due dei nostri due migliori portacolori nell’arco del weekend in Qatar.

In 11 per la vittoria

La buona notizia però è che Rossi e Nepa sono tra gli 11 piloti che compongono il gruppo di testa in fuga, quindi potenziali aspiranti al podio Moto3 nella battaglia sempre molto serrata della categoria. Senza dimenticare Furusato, Perez, pure Suzuki dopo giornate difficili! Kelso invece si perde col passare dei giri, a referto anche un incidente per Yamanaka, quindi nelle due tornate finali rimangono in 9 a caccia delle posizioni di peso in questo primo round Moto3 del 2024. Ma ne perdiamo altri due nel giro conclusivo, una scivolata di Fernandez coinvolge anche l’incolpevole Perez! Ma non è finita: Daniel Holgado è sempre davanti, ma David Alonso piazza la zampata proprio all’ultima curva e si prende la prima vittoria del 2024! Festeggia anche Taio Furusato, che regala subito a Honda Team Asia il podio, mentre Riccardo Rossi è quarto e Stefano Nepa taglia il traguardo in 6^ piazza.

La classifica

Foto: motogp.com