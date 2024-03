MotoGP Qatar: Bagnaia imbattibile, Acosta che spettacolo!

Tanti protagonisti in questo primo GP dell’anno, ma vince Francesco Bagnaia. Il campione MotoGP si porta subito al comando e non molla più la posizione, lasciando agli altri i duelli per la zona podio. Il vero protagonista della gara è senza dubbio Pedro Acosta: il 9° posto finale non rende giustizia al GP da lui realizzato, ad un certo punto era addirittura vicinissimo al podio! Prima di dover fare i conti con un importante calo delle gomme… In KTM però c’è la solida conferma di Brad Binder, che si prende nuovamente il secondo posto, mentre 3^ è Jorge Martin davanti a Marc Marquez. Ecco com’è andato il GP del Qatar.

La sanzione, le gomme… il problema

Miguel Oliveira inizia l’anno con una sanzione, una Long Lap Penalty comminatagli dopo l’incidente nel GP Qatar 2023. Il pilota Trackhouse Aprilia è 14°, anche oggi si preannuncia quindi una gara già molto difficile… Da valutare poi la questione gomme dopo il calo anomalo, così come le vibrazioni, riportate da più piloti nel corso della MotoGP Sprint. Rispetto alla mini-gara del sabato, in cui s’è vista qualche mescola soft, oggi scattano tutti con la doppia gomma media. Ma c’è un problema prima del via, qualcosa non va sulla Aprilia di Raul Fernandez: compaiono le bandiere gialle, prima di fermare tutto e ritardare la partenza, con una nuova distanza di gara di 21 giri. Fernandez però, nonostante i tentativi col team, deve infine abbandonare la sua RS-GP e correre in pit lane per prendere la seconda moto. Scatta da lì il suo giro di ricognizione, si schiera poi in ultima posizione in griglia.

MotoGP, Acosta che spettacolo!

Jorge Martin, Brad Binder e Francesco Bagnaia scattano al meglio, stavolta però il campione MotoGP non attende ed attacca subito il duo che lo precede. Marc Marquez stavolta non sbaglia la partenza ed è 4° davanti a Bastianini. Jack Miller poco dopo finisce a terra, una scivolata da solo nel gruppo: riparte, ma la sua corsa è già compromessa. Le Aprilia non scattano al meglio e la situazione non migliora durante la corsa, sarà un finale molto diverso rispetto alla Sprint di ieri… Da evidenziare però che a 19 tornate dalla fine Acosta, 6° dietro ai Marquez, ha piazzato il giro veloce in gara, mezzo secondo più rapido di Bagnaia al comando! Non bisogna attendere molto prima di vedere il rookie GASGAS in lotta con i due fratelli di Cervera, anzi in breve tempo è dietro a Marc Marquez, con Binder, Martin e Bagnaia poco più avanti. A 10 giri dalla fine Acosta si decide ed attacca con decisione il #93, prendendosi di forza il 4° posto ed anzi mettendo nel mirino pure Martin 3°!

Bagnaia imbattibile

Ma non dura, iniziano le difficoltà anche per lui: rischia grosso anche con un lieve fuoripista, ma sufficiente per permettere a Marc Marquez di riprendersi il 4° posto. Anzi, Pedro Acosta inizierà a cedere posizioni… Raul Fernandez tornerà al box a quattro giri dalla fine, un weekend da dimenticare per lo spagnolo di Trackhouse Aprilia. Le posizioni da podio sembrano cristallizzate: Marc Marquez sembra compiere un ultimo tentativo di riaggancio per il 3° posto contro Jorge Martin, ma non va a buon fine. Il colpo di scena invece è Binder che cede nelle tornate finali, con l’alfiere Pramac che si riavvicina di colpo. Ormai però non c’è più tempo (né gomma), le posizioni sono ormai stabili: Francesco Bagnaia si prende il successo nel GP del Qatar davanti a Brad Binder, che continua a far gioire KTM, ed a Jorge Martin.

MotoGP, la classifica

Foto: motogp.com