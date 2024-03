Andrea Vailati è il nuovo Country Manager CARDO per l’Italia

CARDO, azienda leader nella fornitura di accessori innovativi per motocicli, è orgogliosa di annunciare la nomina di Andrea Vailati a Country Manager per l’Italia. Andrea Vailati porta nel suo nuovo ruolo una grande esperienza maturata in 14 anni di carriera nel settore motociclistico. Pilota esperto e grande appassionato di moto e corse su strada, Vailati è cresciuto nel mondo delle due ruote. Sul piano professionale Vailati ha rivestito vari ruoli in alcuni dei marchi più rispettati del settore. Tra questi GIVI, specializzato in accessori per moto, e Dainese, leader di mercato nell’abbigliamento moto.

“Siamo entusiasti di accogliere Andrea Vailati nella famiglia CARDO come nuovo Country Manager per l’Italia” ha dichiarato Daan Henderickx, Direttore Vendite EMEA di CARDO. “La sua vasta esperienza nel settore motociclistico, unita alla passione per la guida e alla profonda conoscenza delle dinamiche del mercato, lo rendono perfetto per gestire le nostre attività in Italia. Siamo certi che sotto la sua guida CARDO continuerà a crescere e a superare le aspettative in questo mercato chiave”.

Nuovo ruolo in CARDO con effetto immediato

“Sono onorato di entrare a far parte di CARDO come Country Manager per l’Italia” ha dichiarato Andrea Vailati. “L’Italia ha un grandissimo patrimonio nel settore motociclistico e sono entusiasta di mettere a disposizione la mia esperienza e la mia passione per contribuire al successo di CARDO in questo mercato così dinamico. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con tutto il team, i nostri partner e i nostri clienti per offrire soluzioni innovative ed esperienze ineguagliabili.”

Nel suo nuovo ruolo, che assume con effetto immediato, Andrea Vailati sarà responsabile delle relazioni con i clienti chiave. Ma anche delle iniziative strategiche, di studiare e implementare le opportunità di crescita di CARDO in Italia. Grazie alla sua visione e alla sua esperienza, CARDO è pronta a consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nel settore di accessori per moto e per l’ industria motociclistica.