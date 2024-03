Supersport: Yari Montella, è lui il nuovo Re della serie cadetta?

Un anno fa Yari Montella aveva lasciato l’Australia con il braccio destro al collo per la clavicola fratturata investendo Adrian Huertas cadutogli davanti durante gara 1 della Supersport. A distanza di dodici mesi è salito in aereo con due trionfi e 50 punti in tasca. Il team Barni Ducati non aveva mai vinto nella serie cadetta, dopo l’exploit del pilota salernitano si può cominciare a sognare. Il cammino è ancora lunghissimo, e sappiamo bene quanto la tappa di Phillip Island spesso mischi le carte in tavola. Ma Yari pare davvero aver cambiato marcia. Nella video intervista di Filippo Mingardi cui potete accedere cliccando qui sopra, il leader del Mondiale ci spiega com’è maturato e quali sono le sue aspettative.

Prossima tappa: Barcellona

La sfida riparte il 22-24 marzo sul tracciato di Catalunya "quello dove nel 2023 sono andato peggio" mette le mani avanti Montella. Ma adesso sembra tutto molto diverso, anche se gli avversari sono tanti e molto numerosi.