Racestar punta tutto su Emanuele Cazzaniga tra CIV e Mondiale

Il team Racestar si tiene stretto uno dei migliori prospetti italiani delle derivate di serie. Emanuele Cazzaniga, rivelazione del Campionato Italiano Velocità 2023, affronterà in questo 2024 la seconda stagione completa nel CIV Supersport 300 con la Yamaha R3 della compagine di Gabriele Todde e l’aggiunta di una (nuova) wild card nel Mondiale di categoria nel giro di appena dieci giorni. Un bel programma per un giovanissimo (classe 2003) che ha già avuto modo di comprovare il proprio valore da miglior debuttante dell’annata passata, ottenendo diversi risultati di rilievo.

Emanuele Cazzaniga promessa nel CIV Supersport 300

Ventuno anni il prossimo 10 aprile, dopo essersi allontanato dalle competizioni motociclistiche per un lungo periodo cercando fortuna nel mondo del calcio (QUI la storia), dal 2021 a questa parte Emanuele Cazzaniga ha ritrovato l’amore per-e-verso le due ruote. Un primo anno in costante ascesa nella Yamaha R3 Cup Italia con una struttura a conduzione familiare sotto l’occhio vigile del padre (ex-pilota Aprilia Sport Production), seguito nel 2022 dalla conquista del titolo sotto le insegne Gradara Corse. Quanto basta per essere ingaggiato dal team Racestar per l’esordio nel CIV Supersport 300.

Subito competitivo al debutto

Con questo biglietto da visita Emanuele Cazzaniga non ha affatto sfigurato contro avversari navigati, alcuni dei quali già vincitori di gare nella serie iridata come Bruno Ieraci e Matteo Vannucci. Pronti-via subito secondo nella prima uscita di Misano, continuando ad impressionare con altri 2 podi (potevano essere 3 se in Gara 2 al Mugello 2 non fosse stato squalificato per “irregolarità tecnica”) e una clamorosa vittoria nei restanti appuntamenti della stagione. Parallelamente ha disputato da wild card il round di Misano nel Mondiale Supersport 300, sfiorando la top-10 in qualifica, seppur senza concretizzare in gara a causa di alcune disavventure.

La scommessa di Racestar

In virtù di quanto messo in mostra, il team Racestar ha presto rinnovato la fiducia al “Rookie Of The Year 2023”. L’obiettivo? Confermare il potenziale espresso, puntando senza mezzi termini al tricolore Supersport 300, ma non solo. Per il binomio gli impegni in pista inizieranno in anticipo al round inaugurale del CIV 2024 fissato per il 6-7 aprile prossimi a Misano, con la partecipazione prevista alla tappa iridata di Barcellona del prossimo fine settimana forte dei riferimenti acquisiti lo scorso mese di novembre in una gara-spot nel campionato spagnolo RFME ESBK.

Le parole di Emanuele Cazzaniga

“Sono molto felice di poter continuare il sodalizio con il team Racestar anche nel 2024, ringrazio Gabriele Todde e Livio Lorini per la fiducia” ha dichiarato un entusiasta Emanuele Cazzaniga. “La scorsa stagione mi sono trovato bene fin da subito con moto e squadra. Quest’anno, perciò, cercherò di sfruttare al meglio l’esperienza acquisita, facendo un ulteriore step in avanti. Inoltre, sono contento di poter correre nel Mondiale Supersport 300 nella prima tappa di Barcellona. Il livello è altissimo, ma non vedo l’ora di mettermi in gioco”.

Photo credit: Salvatore Annarumma