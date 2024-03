Moto2 Portimao, Prove Libere: svetta il duo Gresini

Coppia Gresini al comando alla fine delle Prove Libere Moto2 a Portimao (tutti gli orari del GP). Partenza con il piede giusto quindi sia per Manuel Gonzalez che per Albert Arenas, a seguire l’alfiere Speed Up Fermin Aldeguer. Team tricolori quindi in bella evidenza in questo avvio di GP, Tony Arbolino miglior pilota italiano stampa il 6° miglior tempo. Non parte benissimo Celestino Vietti, solamente 15° ma con la possibilità di migliorare tra Prove 1 e 2, i turni determinanti per le qualifiche. Ecco intanto com’è andata la sessione inaugurale sul tracciato portoghese.

Moto2-Moto3, le gomme Pirelli scelte per il GP Portimao

Moto2 Prove Libere

Di questi giorni la notizia che Fermin Aldeguer andrà in MotoGP nel 2025 con i colori Ducati Pramac (qui l’annuncio). Jake Dixon intanto ha ottenuto l’idoneità: dopo l’incidente in Qatar ed il ritorno a casa solo in questi giorni, è arrivato l’OK medico anche in circuito. Aspar Team quindi è al via con tutt’e due i suoi piloti, da valutare ora il feeling in sella del pilota britannico. Non c’è invece Filip Salac, operato nuovamente per sindrome compartimentale e già annunciato assente per questo round Moto2 a Portimao.

Guardando alla pista, inizio lento e cauto anche in Moto2 per le condizioni della pista ancora tutt’altro che perfette. Il primo a farsi vedere è Marcos Ramirez, seguito via via da tutti gli altri. La situazione migliora col passare dei minuti, la griglia Moto2 quindi può cominciare a prendere le misure in vista dei prossimi turni. Col miglioramento della pista si abbassano sempre di più i tempi, alla fine sono i ragazzi del team di Nadia Padovani ad avere la meglio. Manuel Gonzalez stampa il miglior tempo, lo segue il compagno di squadra Albert Arenas, terza piazza per Fermin Aldeguer.

La classifica

Foto: motogp.com