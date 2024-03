Aldeguer in MotoGP nel 2025: ufficiale la firma con Ducati

L’annuncio tanto atteso è arrivato: Fermin Aldeguer ha firmato con la Ducati. Il pilota spagnolo approderà in MotoGP nel 2025. Il contratto è di durata biennale e prevede la possibilità di prolungarlo per altri due anni. Non è stato comunicato per quale team correrà, anche se da tempo si parla del probabile approdo nel box Prima Pramac Racing.

MotoGP, Aldeguer realizza un sogno con Ducati

Aldeguer ora è concentrato sulla Moto2, ma non può che essere soddisfatto di aver firmato con una casa come quella di Borgo Panigale: “Sono entusiasta di avere questa opportunità; grazie a Ducati realizzerò il sogno che inseguo fin da bambino. È arrivato il momento di fare il grande salto e competere con i migliori piloti del mondo, e in più, lo farò con la migliore moto in griglia. Voglio esprimere la mia gratitudine alla Ducati, in particolare a Gigi Dall’Igna, per aver creduto in me fin dall’inizio dei nostri colloqui. Estendo i miei ringraziamenti a Luca Boscoscuro per per tutto ciò che abbiamo condiviso e per ciò che ci aspetta quest’anno. Sono anche grato alla mia famiglia, al mio manager, Héctor Faubel, e a tutti coloro che hanno contribuito al mio viaggio qui. Ora che ho so cosa mi riserva il futuro, è tempo di concentrarmi solo su questa stagione, dove affronterò una sfida importante in Moto2. Darò il massimo per lasciare questa categoria a testa alta, puntando al miglior risultato possibile prima di lanciarmi nel nuova avventura in MotoGP“.

Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, è contento di essersi assicurato uno dei giovani talenti più promettenti del Motomondiale: “Desidero dare un caloroso benvenuto a Fermín nella famiglia Ducati e non vediamo l’ora di vederlo in sella alla nostra Desmosedici GP. Sono entusiasta di questo accordo perché Aldeguer è uno dei più forti piloti della nuova generazione della MotoGP. Negli ultimi anni abbiamo seguito la sua evoluzione, nell’ultima stagione ha mostrato una velocità incredibile. È un ragazzo molto giovane con il potenziale e le caratteristiche per fare bene, gli daremo tutto il supporto tecnico per aiutarlo a crescere“.

Foto: Ducati Corse