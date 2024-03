Moto2, Jake Dixon lascia il Qatar e vola a casa: finalmente c’è l’ok

Buona notizia per Jake Dixon: finalmente può salutare il Qatar e fare ritorno in Inghilterra. Ha superato l’ultimo controllo e gli è stato concesso il via libera per volare, cosa che dopo il gran premio gli era stata negata a causa delle conseguenze fisiche riportate dopo il brutto highside nelle prove Moto2.

Moto2, Jake Dixon sta meglio: dubbi su Portimao

Il pilota britannico aveva subito un trauma al polmone sinistro e non era nella condizione per affrontare un viaggio in aereo, quindi è stato costretto a rimanere a Doha. Per stamattina era prevista la visita medica “decisiva” ed è andata bene. Lo stesso Dixon sui social ha dato la notizia: “In forma per volare a casa. Avrò bisogno di fare più controlli quando arriverò a casa ma per ora… Posso tornare sano e salvo“.

Il team CFMOTO Aspar gli è stato vicino durante questo periodo un po’ complicato e spera di ritrovarlo in pista al più presto. Nel prossimo weekend il Motomondiale approda a Portimao per il Gran Premio del Portogallo, oggi è difficile dire se Jake potrà prendervi parte. Bisognerà capire come si evolveranno le sue condizioni fisiche nei prossimi giorni. La cosa più importante è che recuperi completamente, se non potrà correre il prossimo GP aspetterà il successivo.

Foto: Instagram