Superbike, Axel Bassani e il dilemma time attack: “Sono lento”

A Barcellona è andato avanti il processo di adattamento di Axel Bassani alla Ninja ZX-10RR. Come detto più volte, gli serve tempo per riuscire a guidare la nuova moto nella maniera più efficace possibile. I due giorni di test sono stati utili al pilota veneto, che ha concluso solo sedicesimo nella classifica combinata ma che ha ottenuto nuove informazioni importanti. Assieme ai tecnici del team Kawasaki cercherà di trovare il modo per essere più competitivo, soprattutto il giro secco è un grosso problema al momento. Ad aiutarlo nel box c’era anche Marco Melandri.

Superbike, test Catalunya: Bassani a caccia di miglioramenti

L’ex rider del team Motocorsa ha analizzato così il suo test in Catalunya, dove nel prossimo weekend il Mondiale Superbike affronterà il secondo round del calendario 2024: “Come nel primo giorno, anche nel secondo abbiamo trovato qualcosa negli ultimi giri. È positivo, perché con la gomma da gara sono riuscito a fare un buon tempo, migliore di quello realizzato con la SCQ da qualifica. È importante partire da qui e capire cosa fare nel prossimo weekend di gara. Non è facile, ma ci stiamo lavorando. Abbiamo trovato un po’ più di fiducia all’anteriore, però dobbiamo lavorare anche sul posteriore quando curvo con la moto. Perdo tanto tempo nelle curve lunghe. Pirelli ha portato gomme nuove per anteriore e posteriore, mi è piaciuta l’anteriore e invece al posteriore devo ancora fare una scelta“.

Bassani ha sottolineato che con gomme da gara è andato più veloce rispetto a quanto fatto con la SCQ montata appositamente per il time attack. Proprio su quest’ultimo aspetto sarà fondamentale lavorare: “Sto cercando di migliorare in ottica Superpole Race, perché se inizi in P15 o P16, poi è impossibile lottare. A livello di passo non sono messo male, però sul giro veloce sono davvero lento e devo lavorare tanto“. Vedremo se Axel troverà la chiave per fare gli step necessari sul time attack.

Foto: Kawasaki Racing Team