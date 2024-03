La Ducati ha concluso al secondo posto assoluto con Alessandro Lupino il primo round del Campionato Italiano Motocross, la serie nazionale che la marca bolognese ha scelto per rodare il progetto fuoristrada. La giornata si era aperta con uno storico successo in gara 1 (leggi qui) poi nella frazione finale il pilota viterbese è partito male, per un errore al cancello. Dopo diversi errori di traiettoria, Lupino ha concluso al settimo posto e al secondo nella classifica finale, stilata per somma di punti. Il successo è andato allo svedese Isak Gifting (Yamaha), che comanda anche la classifica tricolore con 360 punti, dieci in più rispetto a Lupino. Il podio è stato completato da Giuseppe Tropepe (Honda).

“La Ducati? E’ un mostro!”

Al termine della vittoriosa cavalcata di gara 1 Alessandro Lupino non ha trattenuto la sua enorme gioia. “Abbiamo scritto una pagina storica per il motocross e per la Ducati, per me è un grande onore farne parte” sono state le parole del pilota viterbese. “La Desmo450 MX sette mesi fa aveva girato solo al banco, dunque è un progetto freschissimo, però il potenziale è già formidabile: la Ducati ha progettato un mostro! Io come sapete corro da una quindicina d’anni e nelle prime uscite di stagione non sono mai stato veloce, ma oggi era tutto diverso, mi veniva tutto facile. Che moto!”

Per un soffio

Sarebbe stato un autentico trionfo se Lupino fosse riuscito a completare l’impresa, ma gara 2 non è stata pari a quella precedente. “Ho commesso un errore al via, mi sono mosso prima e quindi sono partito molto male. Lì in mezzo al gruppo non ho mai trovato il ritmo, non ero fluido, sono uscito diverse volte dalla traiettoria ideale. Però il mio ingegnere l’ha presa molto bene, mi ha detto meglio così perchè volevano verificare il comportamento della Desmo450 MX con l’aria sporca davanti, cioè in mezzo al gruppo. Scherzi a parte, adesso i tecnici avranno molti dati da analizzare, perchè un conto sono i test, un altro le gare.”

Valerio Lata bottino pieno in MX2

Nella serie cadetta dominio incontrastato della stellina Valerio Lata (GasGas), vincitore di entrambe le manche e leader del tricolore a punteggio pieno. Sul podio dell’assoluta è stato accompagnato dallo spagnolo Yago Martinez (TM) e da Alessandro Manucci (GasGas). Il secondo appuntamento del campionato italiano motocross si correrà il 20-21 aprile a Cingoli (Macerata).

Foto: Instagram