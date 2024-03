Motocross Mantova: Ducati che partenza! Lupino domina gara 1

La Ducati può aprire un ciclo anche nel Motocross. Il debutto dell’attesissima Desmo450MX con Alessandro Lupino nel Campionato Italiano Motocross Pro – Prestige MX1 sul tracciato di Mantova è andato oltre ogni più rosea previsione. Il pilota ufficiale della Rossa è scattato subito al comando e non ha avuto rivali nei 25 minuti più due giri di gara 1. Sabato aveva centrato la pole. Al termine di questa prestazione trionfale Lupino ha preceduto Giuseppe Tropepe e lo svedese Alvin Ostlund, entrambi su Honda.

Un progetto super

Per vincere anche questa nuova sfida, esaltante e impegnativa, la marca del gruppo Audi ha dispiegato il meglio che poteva. Il progetto è nato sotto la responsabilità di Paolo Ciabatti, ex direttore sportivo della formazione MotoGP, mentre il coordinamento tecnico è affidato alla leggenda Tony Cairoli. Il nove volte iridato si è occupato in prima persona dello sviluppo, poi ha affidato la responsabilità di portare al debutto la nuova creatura all’ex avversario (e amico da una vita) Alessandro Lupino. Il pilota viterbese non ha fallito il bersaglio: una gara, una vittoria! Per festeggiare l’evento si è catapultato a Mantova anche l’AD dell’azienda Claudio Domenicali.

Rivedremo in pista anche anche Cairoli?

“Il mio impegno nel tricolore non è previsto” ha puntualizzato Tony Cairoli nella conferenza stampa della vigilia. Ma mai dire mai… Intanto Lupino proverà a completare l’opera in gara 2, che parte alle 16: la diretta della corsa è visibile sui canali social del promoter FXAction (qui il link per il live)

KTM nel mirino

La partecipazione al campionato tricolore è il rodaggio necessario in vista dello sbarco nel Mondiale MXGP già programmato per il 2025. L’anno successivo la Desmo450 MX debutterà anche nel Supercross Usa. Ma non basta: la stessa Ducati sta sviluppando anche la gemella di 250cc, per cui anche la MX2 vedrà presto la presenza della marca bolognese. Anche sulla quarto di litro verrà utilizzata la distribuzione Desmo, una tecnologia made in Italy destinata a fare la differenza anche nel Motocross. Dopo il dominio in atto in MotoGP, Superbike e Supersport, l’orizzonte della Rossa si allarga sempre più.

Foto: FXAction – Davide Messora