Che partenza per Alessandro Lupino e Ducati! È già arrivata una prima soddisfazione per questo nuovissimo binomio al via in MX1. Il debutto della Rossa nell’Italiano Motocross porta già un successo grazie all’esperto pilota viterbese, che inizia così una nuova stagione tricolore. Ma lascia il segno anche Valerio Lata, stavolta in MX2, ma sempre con la Superpole SKF del primo round del campionato italiano Prestige 24MX – Borilli Pro Series. Ecco com’è andata.

Motocross MX1, Lupino e Ducati brillano

Nel sabato di Mantova, la Ducati è subito grande protagonista, grazie ad Alessandro Lupino (Fiamme Oro), che ferma il cronometro sul tempo di 1’51”328 e si porta a casa la Superpole SKF della MX1. Il pluricampione italiano stacca lo sloveno Jan Pancar (KTM), primo nell’altro gruppo di qualifica grazie al crono di 1’52”101.

Al terzo posto per le manche di domani si allinea Giuseppe Tropepe (Honda – Verolese), molto positivo al rientro da un lungo infortunio, poi seguono Ivo Monticelli (Beta – Andrea Marchetti), Simone Croci (Honda – Intimiano Natale Noseda) e il francese Cedric Soubeyras (Kawasaki). Il primo dei Fast è Emilio Scuteri (Honda – Paolo Rossi Cina), settimo assoluto.

Qualifiche MX2 nel segno di Lata

È infatti Valerio Lata (GasGas – Fiamme Oro) a conquistare la prima superpole SKF della stagione, grazie al tempo di 1’53”414. Il numero 1 del campionato italiano, nonostante il recente infortunio alla mano, dimostra di avere tutte le carte in regola per stare davanti fin da subito. Ma c’è anche Nicholas Lapucci (Husqvarna – Chiusdinomxpark Maxbart), che, al ritorno in Mx2 dopo due anni nella classe maggiore, ha già la velocità da top. L’ex campione italiano parte col secondo cancello, grazie al tempo di 1’55”132.

Si comportano benissimo anche Saad Soulimani (Yamaha – Bbr Offroad), Andrea Rossi (KTM – 53 racing team), Alessandro Manucci (GasGas – Trivella) e Alfio Pulvirenti (KTM – Lazio racing), che col sesto cancelletto si allinea come migliore dei piloti Fast.

Tutti gli orari

Italiano Motocross, le dirette TV

Le dirette del campionato Prestige sono e restano GRATUITE e gli unici siti autorizzati su cui saranno visibili le gare di domani sono:

Federmoto Tv

Moto.it

Youtube FXAction Live

Pagina Facebook di FXAction e, in cross posting, pagine Facebook di 24MX, Mxbars, Mxreport, Mxnews, Mxtribe, Radio Rider e Crossprensa Argentina.

Le seconde manche Mx2 e Mx1 saranno trasmesse in differita su Rai Sport HD (canale 48 digitale terrestre) lunedì pomeriggio a partire dalle 18:10.