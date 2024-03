Il Circuito Città di Mantova ospita questo week-end il primo appuntamento del Campionato Italiano Prestige di Motocross, un round dal sapore speciale. Ci sarà il debutto ufficiale in competizione della Ducati Desmo450 MX con in sella Alessandro Lupino in MX1. La casa di Borgo Panigale, dopo i trionfi in MotoGP, Superbike e Supersport ora vuole conquistare un ruolo da protagonista anche nel motocross. Tra i motivi d’interesse della prima gara stagionale anche la partecipazione di Andrea Dovizioso su Yamaha nella classe Fast.

La Ducati Desmo450 MX è stata collaudata a Mantova da Antonio Cairoli in febbraio ed ora è pronta all’esordio. Lupino, 5 volte campione italiano e vincitore del Motocross delle Nazioni con la nazionale italiana, non avrà vita facile. Al tricolore sono presenti piloti di altissimo livello. Tra i favoriti lo sloveno Jan Pancar con la KTM, il francese Christophe Charlier su Honda, Cedric Soubeyras con la Kawasaki, i veterani David Philippaerts su Kawasaki, Simone Croci su Honda e tanti altri.

In MX2 tra i più attesi il Campione italiano uscente Valerio Lata (GasGas), il Campione Europeo Andrea Bonacorsi (Yamaha), il 2 volte Campione Italiano Nicolas Lapucci (Husqvarna), lo spagnolo Yago Martinez con la TM e il franco marocchino Saad Soulimani con una Yamaha 250cc 2 tempi. Da tenere d’occhio la coppia Fantic formata dal francese Alexis Fueri e l’olandese Kay Karssemakers, l’alfiere di Honda RedMoto Samuele Bernardin ed il giovane sammarinese Andrea Zanotti su Husqvarna.

Sabato 16 marzo sono in programma le qualifiche, domenica 17 marzo le gare con il seguente orario: ore 12:00 Gara 1 MX2; 13:00 Gara 1 MX1; 14:45 Gara2MX2; 16:00 Gara2MX1.

