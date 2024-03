Andrea Iannone è balzato al comando della classifica dei tempi dei test Superbike in corso al Catalunya Circuit, poi allo scoccare delle 13:00 è stato Nicolò Bulega a rilevare la posizione. Nella sessione iniziata in ritardo, in attesa che il tracciato si asciugasse per la pioggia notturna, l’ex MotoGP ha stampato un convincente 1’41″485, mentre il ducatista si è spinto fino a 1’40″714. Prestazioni notevoli, se consideriamo che sono state ottenute con gomma da gara e in condizioni d’aderenza non eccezionali. Abituale premessa: i tempi dei collaudi Superbike sono da prendere sempre con le molle, perchè ciascun team svolge il proprio programma, per cui i piloti vanno in pista con gomme, assetti, carburante e finalità molto differenti.

Scuola MotoGP

I riferimenti di Iannone però sono sempre assai interessanti, perchè venendo dalla MotoGP ha un metodo di lavoro differente rispetto alla quasi totalità dei colleghi Superbike. Per esempio è molto restio a lanciarsi a tutta con la copertura SCQ, che invece è l’attività più in voga in queste circostanze. Giovedi, in coda alla prima giornata di questi test, Niccolò Bulega, Toprak Razgatliolug e Alvaro Bautista hanno messo mano alla gomma da qualifica, ottenendo prestazioni da record, in particolare il primo. “Ma quante gomme fanno fuori qui in Superbike?” ripete spesso Andrea Iannone, ricordando che in MotoGP le coperture per i test sono strettamente contingentate. Qui basta comprarle, se ne possono sparare a piacimento.

Bulega insiste

Anche con le coperture da gara Bulega è molto efficace, terzo tempo, incalzato da Remy Gardner (Yamaha) e Jonathan Rea, arrivato ad un decimo dalla migliore prestazione del primo giorno. In questo primo scorcio di giornata la sorpresa è venuta da Tito Rabat, che ha proiettato la Kawasaki Puccetti fino a 1’41″800, cioè solo tre decimi da Toprak. Lo spagnolo si è ricordato d’un botto di essere un ex iridato Moto2 e soprattutto di avere a disposizione una Kawasaki ufficiale…Conclusione di questa intensa due giorni Superbike alle 18.00

Foto: Team Go Eleven