Moto3: GP Project e 2WheelsPoliTO, svelate le due punte per difendere il titolo CIV

Il team GP Project e il costruttore 2WheelsPoliTO sono reduci da un anno di gloria nel CIV Moto3 grazie a Vicente Perez. Ripetersi non sarà semplice, ma quest’anno ci riproveranno con due giovani interessanti. Il GP Project 2WheelsPoliTO Factory Racing punta tutto sullo spagnolo Marcos Ruda e sull’italiano Daniel Da Lio, chiamati ad una sfida non da poco in sella alla moto del Politecnico di Torino. Moto al via quest’anno solamente nella categoria Moto3 tricolore vista la nascita della “nuova PreMoto3”, diventata monomarca Honda quest’anno.

Marcos Ruda in primis ha già un bel peso sulle spalle. L’interessante pilota spagnolo, di esperienza in JuniorGP ed in Rookies Cup, è il maggiore candidato di 2WheelsPoliTO e GP Project per puntare al titolo, sulle orme appunto del connazionale. Certo sarà da osservare anche Daniel Da Lio, che sta compiendo costanti passi avanti in una categoria tricolore in cui compete da anni. Anche da lui il team si aspetta risultati, per la precisione il primo obiettivo sarà arrivare sul podio e riuscire in seguito a ripetersi con costanza.

2WheelsPoliTO ci riprova

“Proverò a dare il massimo per raggiungere il miglior risultato possibile” ha commentato Marcos Ruda. “Devo ringraziare il team per aver deciso di puntare su di me dando una fantastica opportunità, che sfrutterò al meglio. Non vedo l’ora di cominciare”. Non meno motivato il nuovo compagno di squadra, il veneziano Daniel Da Lio. “Sarà il mio terzo anno completo in Moto3 e dovrò adattarmi alla moto, visto che nelle scorse stagioni ho utilizzato telai differenti” ha dichiarato. “Penso però sia arrivato il momento di togliersi qualche soddisfazione. Chiaramente darò il massimo ad ogni weekend e, con un pacchetto così competitivo, spero di riuscire anche a salire sul podio”.

Filippo Cardini, Direttore Sportivo GP Project, si mostra chiaramente soddisfatto di continuare una collaborazione con 2WheelsPoliTO che, in brevissimo tempo, ha portato risultati andati già ben oltre ogni aspettativa. Oltre alla partnership con il liceo scientifico di Spoleto, che permette ai ragazzi un interessante stage “sul campo”, ovvero proprio nel box nel corso del campionato. “Non vediamo l’ora di scendere in pista con i nuovi piloti, garantendogli tutto il supporto di cui avranno bisogno per raggiungere gli obiettivi per i quali sono stati coinvolti” ha sottolineato.

Non meno soddisfazione chiaramente nel gruppo di 2WheelsPoliTO, come rimarca Francesco Schembari, uno dei “perni storici” del progetto del Politecnico di Torino. “Abbiamo lavorato tanto durante l’inverno per migliorare ulteriormente i nostri prototipi e permettere ai piloti di esprimersi al meglio delle loro possibilità” ha dichiarato. “Siamo convinti che, lavorando bene insieme, Daniel e Marcos possano fare molto bene e togliersi grandi soddisfazioni”.