La stagione Moto2 2024 non è davvero iniziata nel migliore dei modi per Jake Dixon. Il pilota CFMOTO Aspar Team infatti ha fatto sobbalzare tutti nelle Prove 2 in Qatar con un highside da paura. Il britannico non ha riportato fratture, ma era inevitabile che ci fosse un qualche trauma come conseguenza dell’incidente. Un colpo al polmone sinistro in particolare desta ancora qualche preoccupazione, tanto che il pilota Moto2 non ha avuto l’ok medico per prendere l’aereo e tornare a casa. Jake Dixon e l’Aspar Team al momento non possono fare altro che attendere, nel weekend sono già programmati nuovi controlli per valutare la situazione e capire così quali saranno i passi successivi.

Jake Dixon, l’aggiornamento

Lo stesso 28enne di Dover ha voluto rilasciare un breve aggiornamento sulle sue condizioni attuali. “Non mi hanno ancora permesso di tornare a casa, ci sono alcune cose che non vanno dopo un incidente così importante” ha spiegato il pilota Moto2 in un video pubblicato da Aspar Team. “In particolare il mio polmone [nelle immagini si tocca il lato sinistro, ndr] non era idoneo per volare. C’è qualche problema e mi hanno detto che non era sicuro. Domenica prossima faremo ulteriori controlli per capire quando potrò tornare a casa.” Non mancano i ringraziamenti, dallo staff medico del circuito a quello dell’ospedale, fino al team ed alla moglie Sarah, che era in Qatar. “Sono grato però di essere a posto, relativamente a posto dopo quell’incidente” ha continuato Dixon. “Spero di avere presto buone notizie.”

Foto di copertina: Aspar Team