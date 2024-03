Chi poteva immaginare che la Superbike avrebbe preso una piega così? La Kawasaki, da un paio d’anni in crisi tecnica, con la partenza di Jonathan Rea sembrava destinata ad un ruolo sempre più secondario. Invece nell’apertura di Phillip Island, in Australia, Alex Lowes ha conquistato due gare su tre, tornando a casa da leader del Mondiale. Un ribaltone inatteso, condito per altro dal clamoroso rovescio dell’ex stella, che al debutto in Yamaha non ha conquistato neanche un punto iridato. Pere Riba, che dal 2015 fino a pochi mesi fa è stato ex capomeccanico di Jonathan Rea, è rimasto fedele alla causa Kawasaki. Non seguire l’ex pupillo poteva essere una scelta rischiosa, invece a conti fatti l’ex pilota di nazionalità catalana si è tolto una soddisfazione pazzesca.

Una video intervista tutta da gustare

Nel suo ottimo italiano Pere Riba nella video intervista qui sopra ci racconta com'è cambiata la Kawasaki grazie alle concessioni regolamenti. Ma anche delle prospettive Alex Lowes, per anni comprimario di Jonathan Rea, che diventato "capitano" della corazzata verde, sembra aver cambiato decisamente marcia. Riba, da tecnico navigato, tratta anche molti altri temi del momento e mette tutti in guardia: l'Australia è un circuito particolare, il vero Mondiale partirà il prossimo week end in Catalogna. Dove il team Provec, gestore del progetto Superbike della Kawasaki, gioca letteralmente in casa: il quartier generale è a meno di un chilometro dai box…