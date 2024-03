Un debutto non semplice, ma è già una conquista per Franco Morbidelli. Il neo alfiere Ducati Pramac se l’è vista brutta nel noto incidente avvenuto a Portimao, con conseguenze che l’hanno costretto a saltare tutti i test invernali. Si è presentato quindi al primo round del 2024, ottenendo l’idoneità ma inevitabilmente ritrovandosi ben più indietro rispetto agli altri piloti MotoGP. Nel GP Qatar però è riuscito a mettere insieme chilometri ed esperienza sulla Desmosedici, fuori dai punti ma completando sia la MotoGP Sprint che la gara di domenica. Un piccolo ma significativo successo in questa nuova stagione mondiale, la prossima settimana tocca a Portimao per compiere ulteriori passi avanti.

Morbidelli sollevato: “Tutto va bene”

Stanco, ma grato: così si sentiva Franco Morbidelli alla fine del primo GP della stagione. “Tutto è andato come doveva. Mi sento bene con la moto, sono riuscito a migliorare continuamente e ad avvicinarmi ai primi” ha infatti raccontato, come riporta Motosan.es. Ma non era certo questo l’aspetto più importante da valutare nel suo primo round della stagione MotoGP 2024. “Tutto va bene per me, per la mia testa” ha infatti sottolineato l’iridato Moto2 2017. Sono ben noti ormai i dettagli: dinamica impossibile da chiarire visto che nessuno di esterno era sul posto, prima dell’arrivo dei fratelli Marquez.

“Un weekend MotoGP era una sfida”

Una commozione cerebrale poi non è davvero uno scherzo, tanto che appunto lo staff medico che l’aveva visitato gli aveva caldamente consigliato di rimanere a riposo. La prima uscita ufficiale del Mondiale MotoGP 2024 per Franco Morbidelli è stata infatti il round in Qatar. “Dopo un mese senza fare nulla, salire su una moto e disputare un Gran Premio era una sfida” ha infatti confermato il pilota Ducati Pramac. “Ma è stato possibile grazie alla famiglia VR46, alla mia famiglia, ed al team.” All’orizzonte c’è l’appuntamento a Portimao: Morbidelli ci arriverà con le idee un po’ più chiare, anche se ancora non si possono pretendere miracoli.

Foto: Michelin Motorsport