Dopo un difficile primo round a Phillip Island, il test a Barcellona rappresentava un’occasione di ripartenza per Scott Redding. Ma il pilota britannico ha faticato nei due giorni in Catalunya, terminati con diciassettesimo tempo assoluto (a1″4 dal leader Nicolò Bulega) e da peggiore BMW della classifica (escludendo i collaudatori). Avendo ben altri problemi da risolvere, non si è concentrato molto sul giro secco e ha cercato di sistemare soprattutto il passo gara, visto che nel prossimo weekend si correrà proprio su quel circuito. Solo nel finale ha fatto dei passi avanti, ma arriverà all’appuntamento con non poche incognite.

Superbike, test Catalunya: il bilancio di Redding

Il rider del team Bonovo Action BMW ha ammesso di aver accusato un problema già affrontato precedentemente: “Sono stati due giorni piuttosto difficili a Barcellona. Ho faticato con la stessa cosa con la quale ho faticato in passato, ovvero il grip posteriore della moto. Abbiamo migliorato alcune cose in termini di elettronica e poi nell’ultima ora di test abbiamo fatto dei progressi con il setup, il tempo sul giro e il feeling“.

Gli step compiuti ne finale del test danno a Redding un po’ di fiducia: “Sono contento di aver trovato un po’ di velocità, anche se in ritardo, ma è stato positivo trovarla in vista delle gare“. Vedremo se nelle prove libere di venerdì prossimo riuscirà a compiere altri step utili per permettergli di essere in top 10.

Scott si è espresso anche sulle nuove gomme Pirelli (una soluzione SC1 anteriore e una SCX posteriore) testate in Catalunya e le sue sensazioni state positive: “Abbiamo provato alcuni pneumatici di sviluppo della Pirelli e per me si tratta di un buon passo in avanti. Sono molto soddisfatto“.

Foto: BMW