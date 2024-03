Superbike Test Catalunya, giorno 2: Bulega record, Toprak a 27 millesimi

È ufficialmente terminato il test Superbike in Catalunya, sede del prossimo round del calendario 2024. Il miglior tempo è stato ottenuto da Nicolo Bulega, che in 1’40″172 ha battuto il record ufficiale. Ieri era arrivato a 40 millesimi, oggi ha raggiunto l’obiettivo. Il pilota del team Aruba Racing Ducati è decisamente in palla, sia nel time attack con la SCQ sia con le gomme da gare si è comportato bene a Barcellona. Sarà sicuramente tra i favoriti la prossima settimana, quando ci sarà da fare sul serio. È stato anche protagonista di una caduta, però senza conseguenze.

SBK, bene Petrucci e Iannone a Barcellona

Dietro a Bulega c’è Toprak Razgatlioglu, che nel finale di giornata si è portato a soli 27 millesimi dal rookie. Il suo lavoro e quello del box BMW si è concentrato anche oggi sulla ricerca di un maggiore grip al posteriore, aspetto fondamentale in un round impegnativo per le gomme come quello di Catalunya.

Alle spalle di Razgatlioglu troviamo le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Iannone, entrambi caduti oggi. Un buon test per loro, cercavano delle risposte dopo il primo round a Phillip Island e possono essere abbastanza fiduciosi per il prosieguo della stagione. Di risposte ne cercava pure Jonathan Rea, 5° (+0″600) con una Yamaha R1 che gli ha dato sensazioni decisamente migliori rispetto a quelle provate in Australia. A Barcellona è stato più brillante e probabilmente il suo campionato inizierà davvero dal prossimo weekend di gara.

Appena dietro Rea c’è il suo compagno di squadra Andrea Locatelli, distante solo 76 millesimi dal nord-irlandese. Seguono Sam Lowes (Ducati Marc VDS), Michael van der Mark (BMW), Alex Lowes (Kawasaki) e Michael Ruben Rinaldi (Ducati Motocorsa) a chiudere la top 10. Indietro Alvaro Bautista, caduto verso la fine della giornata quando aveva montato la SCQ per il suo time attack. Diversi piloti sono caduti tra ieri e oggi. Davanti al due volte campione Superbike anche la Kawasaki di Axel Bassani, staccato di 1″385 da Bulega.

Superbike 2024, test Catalunya: tempi ufficiali e classifica finale Giorno 2

Foto: Aruba Racing Ducati