Toprak Razgatlioglu ha aperto nel migliore dei modi il secondo week end del Mondiale Superbike. Sul tracciato di Catalunya il turco della BMW ha girato in 1’40″199 precedendo la M1000RR gemella di Michael van der Mark. Nel finale Jonathan Rea è tornato nelle posizioni che gli competono, terzo tempo, davanti a Niccolò Bulega. Nei test di settimana scorsa il ducatista aveva stampato il nuovo primato ufficioso in 140″172, con gomma SCQ. Ricordiamo che la gomma super soffice sarà disponibile unicamente nella qualifica (sabato) e per la Superpole Race (domenica).

Alvaro Bautista solo undicesimo

La prestazione più sorprendente della mattinata è stata quella del campione del Mondo. Il Montmelò è uno dei suoi tracciati magici, qui con la Ducati ha fatto il vuoto nelle ultime due edizioni e vanta un podio perfino con la Honda. Ma in questa prima sessione non ha brillato, soltanto undicesimo a sette decimi dalla vetta. Sarà un week end delicatissimo per Alvarito, che già nei test di settimana scorsa ha preso paga in entrambe le giornate da un Niccolò Bulega sempre più scomodo. Il risultato australiano, al netto della scivolata in gara 1, è stato tutto sommato accettabile. Ma qui, nel suo giardino di casa, ce lo saremmo aspettato davanti, fin da subito. Vedremo nel proseguo se la situazione cambia.

BMW fa sul serio

Toprak Razgatlioglu ha fatto il tempo nella prima parte della sessione, come Bulega, mentre van der Mark e Rea si sono fatti sotto nel finale, con asfalto più caldo. Qui le gomme saranno un fattore determinante, insieme a tutto quanto gira intorno: condizioni di grip e temperature asfalto e aria. Anche nei test il turco era andato forte, piombando a pochi millesimi dal recordman Bulega, ma con la gomma SCQ. Questa prestazione dimostra che anche con le soluzioni da gara la BMW va forte, bisognerà vedere per quanti giri consecutivi. Si confermano ad altissimo livello Andrea Locatelli e Andrea Iannone, quinto e sesto. In particolare l’ex MotoGP è stato assai incisivo sul passo durante i test: anche qui, come già in Australia, sarà lui la mina vagante. Mentre BMW sembra trovare vantaggio dalle superconcessioni regolamentari, non altrettanto la Honda: Vierge e Lecuona sono sconsolatamente indietro, anche sulla pista di casa.

Le highlights su CorsedimotoTV

Il programma Superbike del venerdi si concluderà questo pomeriggio, con la seconda sessione di prove libere, sempre della durata di 40 minuti. Appuntamento alle 15:00, qui la programmazione TV e streaming. Su CorsedimotoTV, il nostro nuovo canale YouTube, saranno disponibili le highlights di prove e gare Superbike. Clicca qui per iscriverti.