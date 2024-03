Superbike Catalunya 2024: orari tv e streaming su Sky e TV8

Archiviato il test, team e piloti del Mondiale Superbike sono pronti per tornare a correre in Catalunya nel weekend. In azione ci saranno anche le categorie Supersport, Supersport 300 e Yamaha R3 bLU cRU. Ci sarà tanta attività sulla pista di Barcellona, i tifosi presenti si potranno godere uno spettacolo interessante.

Superbike Catalunya, la situazione dopo Phillip Island

Il primo round in Australia ci ha restituito un Alex Lowes primo della classifica generale con la Kawasaki, una sorpresa. Vedremo se il pilota inglese si confermerà forte anche su una pista diversa. Alle sue spalle c’è il trio italiano Bulega-Locatelli-Iannone, protagonista a Phillip Island e determinato a ripetersi in Spagna. In particolare il pilota del team Aruba Ducati, leader del recente test. Quinto Alvaro Bautista, che non ha iniziato al meglio la stagione e che ha faticato nell’ultimo giorno di test: negli scorsi due anni ha fatto triplette di vittorie in Catalunya, sarà ancora la sua terra di caccia?

A 3 punti dal campione in carica Superbike c’è Danilo Petrucci, sul podio in Gara 2 in Australia e reduce da un buon test. Nel 2023 debutto nella categoria faticò a Barcellona, ma adesso si sente molto più competitivo di allora. Chiaramente, tra i piloti più attesi non possono mancare Toprak Razgatlioglu con la BMW e Jonathan Rea con la Yamaha. Attenzione a eventuali sorprese. Nelle gare in Catalunya la gestione gomme è fondamentale, dato che il consumo è elevato e il grip è basso. Essere veloci non basta, bisogna usare la testa in questo tipo di situazioni.

CLASSIFICA PILOTI SBK 2024: Alex Lowes 50 punti, Nicolò Bulega 41, Andrea Locatelli 29, Andrea Iannone 29, Alvaro Bautista 27, Danilo Petrucci 24, Dominique Aegerter 19, Toprak Razgatlioglu 18, Michael van der Mark 16, Garrett Gerloff 15, Sam Lowes 14, Michael Ruben Rinaldi 13, Xavi Vierge 9, Axel Bassani 9, Remy Gardner 8, Scott Redding 5, Phillip Oettl 2, Bradley Ray 1.

CLASSIFICA COSTRUTTORI SBK 2024: Ducati 51 punti, Kawasaki 50, Yamaha 35, BMW 26, Honda 9.

SBK, round Barcellona: orari TV e streaming

L’appuntamento in Catalunya sarà trasmesso in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport Max, con il canale in chiaro TV8 che trasmetterà live Gara 1 e Gara 2. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e Now, oltre al sito ufficiale TV8.it. Di seguito gli orari con la programmazione completa.

Venerdì 22 marzo 2024

10:20-11:05 FP1 WorldSBK

14:10-14:35 Superpole Supersport 300

15:00-15:45 FP2 WorldSBK

16:00-16:40 Superpole Supersport

Sabato 23 marzo 2024

11:00-11:15 Superpole WorldSBK

12:45 Gara 1 Supersport 300

14:00 Gara 1 WorldSBK

15:15 Gara 1 Supersport

Domenica 24 marzo 2024

11:00 Superpole Race WorldSBK

12:45 Gara 2 Supersport 300

14:00 Gara 2 WorldSBK

15:15 Gara 2 Supersport

Foto: WorldSBK