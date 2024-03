Mondiale Supersport, Lorenzo Dalla Porta wild-card in Catalunya

Lorenzo Dalla Porta torna a sentire il profumo del Mondiale. Dal 22 al 24 marzo parteciperà come wild- card al Catalunya Round, secondo appuntamento del Mondiale Supersport. Il pilota toscano quest’anno gareggia con AltoGo, squadra che l’anno scorso ha vinto il Campionato Italiano con Simone Corsi e si è distinta in vari appuntamenti del Mondiale centrando la zona punti in cinque gare su sei e la top ten in tre occasioni. La moto è certamente competitiva e Lorenzo Dalla Porta ha un ottimo potenziale.

Nel 2019, lo ricordiamo, si era laureato Campione del Mondo Moto3 poi era passato alla Moto2 ma non aveva avuto fortuna. Nel 2023, dopo aver iniziato la stagione nel Motomondiale, verso metà stagione è approdato al Mondiale Supersport ma senza aver svolto i test all’inizio non era stato facile. Nelle ultime gare però era regolarmente tra i primi dieci conquistando un buon ottavo posto in gara-1 a Jerez. Avrebbe meritato certamente di restare nel WorldSSP ma non è stato possibile quindi quest’anno farà il Campionato Italiano Supersport ed alcune wild-card iridate, a partire proprio dal prossimo week-end.

“Per me è una bella occasione poter gareggiare a Barcellona – dice Lorenzo Dalla Porta a Corsedimoto – possiamo fare bene. La moto funziona al meglio, abbiamo fatto qualche test e sono andati molto bene quindi potremo fare qualcosa di buono. Abbiamo deciso di provarci subito alla prima tappa europea. Saremo impegnati poi tutto l’anno nel Campionato Italiano Supersport. In Catalunya è un po’ una gara di preparazione e vediamo di toglierci qualche soddisfazione”.

