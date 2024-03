Superbike, Razgatlioglu: obiettivo raggiunto nel test, ora vuole realizzare un sogno

Solo 27 millesimi hanno separato Toprak Razgatlioglu da Nicolò Bulega nel recente test in Catalunya. Il pilota BMW ha spinto al massimo con la SCQ per chiudere davanti, però non ci è riuscito. Comunque, la cosa fondamentale sarà essere davanti nel prossimo fine settimana, quando proprio a Barcellona si correrà il secondo appuntamento della stagione Superbike 2024. La pista catalana non ha molto grip e consuma abbastanza le gomme, quindi in BMW si è lavorato molto per mettere i piloti nella condizione di non avere una gestione troppo problematica soprattutto nelle gare lunghe.

Superbike, test Catalunya: Razgatlioglu molto soddisfatto

Il pilota ha tracciato un bilancio molto positivo al termine dei due giorni di lavoro in Spagna: “Ero molto vicino alla P1, ma sono felice comunque. Ci siamo concentrati sul passo gara e alla fine mi sono sentito molto bene a livello di grip. Ho fatto una breve simulazione di gara di 11 giri tutti in 1’41”. Dopo, quando ho sentito che la moto era pronta per la gara, ho messo due gomme SCQ e con la seconda ho guidato un po’ meglio. Il mio ultimo run è stato di tre giri e ho fatto 1’40″1, 1’40″4 e 1’40″8, il che è buono. In generale sono contento e lo è anche la squadra, abbiamo trovato un buon grip e siamo pronti per correre“.

Il grip posteriore era l’aspetto che maggiormente preoccupata Razgatlioglu, che assieme al team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK sembra aver trovato la soluzione per essere competitivo a Barcellona nel prossimo weekend di gara: “L’ultimo tentativo – aggiunge – l’ho fatto con il vecchio forcellone ma con un ammortizzatore diverso, la nuova forcella e un link diverso. Ho provato molte parti. Forcellone vecchio e nuovo sono simili, però sono più soddisfatto del vecchio. È un piccolo cambiamento, forse psicologico, ma sono comunque felice. È il mio sogno vincere qui, perché non ci ho mai vinto. La gomma è importantissima, cercherò di fare del mio meglio“.

Toprak si sente pronto per gareggiare e spera di aggiungere anche la Catalunya come sua “terra di conquista”, visto che lì non è mai salito sul gradino più alto del podio. Riuscire a vincere su quella pista sarebbe una bella prova di forza.

Foto: WorldSBK