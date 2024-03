MotoGP, Jorge Lorenzo: “Non ci sono più scuse per Marc Marquez”

Difficile fare pronostici in MotoGP, soprattutto dopo che le ultime due stagioni sono state decise all’ultima gara a Valencia. Da tempo Jorge Lorenzo vive il paddock da commentatore per DAZN, dopo una lunga e gloriosa carriera da pilota che l’ha portato a vincere cinque titoli iridati. Il maiorchino è pronto a scommettere sulle imminenti vittorie di Marc Marquez con la Desmosedici, lui che in Ducati factory ha vissuto due anni e con Marc ha condiviso il box Repsol Honda prima dell’addio alle corse.

Marquez vicino alla vittoria

Recentemente Jorge Lorenzo ha intrapreso un nuovo progetto su YouTube, chiamato “Duralavita”, in cui analizza i weekend di gara insieme ad altri personaggi del Motomondiale. L’esordio dell’otto volte iridato è stato uno degli argomenti centrali, il quarto posto a Losail, una pista che non gli è mai andata a genio, viene indicato come un trampolino di lancio verso il podio. Tra l’altro ha dovuto fare i conti con l’usura della gomma, più che normale per un pilota che dopo undici anni con la RC-V ha cambiato moto. Ad Austin, tracciato-amuleto di Marc Marquez, ne vedremo delle belle…

Per il momento Lorenzo evidenzia una realtà: “è già davanti a suo fratello” con una Ducati che non ha ancora padroneggiato. Anche se non ci vorrà molto per ritrovare le migliori sensazioni con la GP23. L’ex pilota MotoGP, che sa cosa vuol dire guidare una Ducati e una Honda, vede Marc Marquez con un nuovo approccio e una mentalità molto diversa. Ha smesso di cercare i limiti per essere regolare, non fallire e, soprattutto, prendere le cose con calma. Infatti nel corso di questo primo Gran Premio il pilota Gresini non ha dovuto rimpiangere alcuna caduta, cosa che non accadeva da molto tempo. Basti pensare che nel 2023 il fenomeno di Cervera ha collezionato ben 25 cadute. “La Ducati è una quercia, dà fiducia, conosci il limite, è stabile. Sicuramente correrà dei rischi, ma non avrà così tante cadute“.

Tra presente e futuro

Non sarà un contendente per il titolo MotoGP, la differenza tra la GP24 di Martin e Bagnaia e la sua GP23 è incisiva, ma quest’anno Marquez non avrà alibi. “Non ci sono più scuse, perché Marc ha una buona moto“. In ogni caso per Ducati arriverà presto il momento di prendere decisioni difficili e scegliere se riconfermare il fuoriclasse o lasciarlo partire verso altri lidi. “Forse a fine anno Marc avrà l’opzione della KTM, di continuare con Gresini o di vestire la Rossa se continua a fare bene. Oppure di tornare in Honda“, anche se quest’ultima pare una possibilità molto lontana viste le difficoltà della RC-V.

Foto Instagram @jorgelorenzo99