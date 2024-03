Il test in Catalunya ha rappresentato un ritorno alla normalità per Jonathan Rea, dopo un disastroso primo round a Phillip Island. Fin dal primo giorno il feeling con la sua R1 è stato più simile a quello provato nei primi test, i problemi avvertiti in Australia sono alle spalle. Questo non significa che non ci sia comunque bisogno di lavorare, ovviamente, però a Barcellona si è visto il vero potenziale. Assieme al team Pata Prometeon Yamaha sta lavorando per essere finalmente protagonista in sella alla moto di Iwata, con la quale aveva un buonissimo feeling prima di volare in Oceania.

Superbike, test Catalunya: Rea abbastanza contento

Il sei volte campione del mondo SBK ha concluso la due giorni catalana con il quinto tempo assoluto e buone sensazioni: “Siamo riusciti a lavorare senza grossi problemi. Abbiamo testato alcune cose, riscontrando degli aspetti positivi e altri negativi, ma siamo riusciti a spuntare la maggior parte delle cose presenti nella lista così come alcune opzioni di gomme per il weekend di gara. Ho potuto fare una simulazione sia per la Superpole Race sia per la gara lunga. Difficile fare paragoni, ma ero molto competitivo e avevo un ritmo veloce rispetto all’anno scorso. Abbiamo buoni dati per cercare di migliorare, possiamo ritenerci soddisfatti del risultato e iniziare il ‘vero lavoro’ per prepararci ulteriormente“.

Phillip Island è stato un incidente di percorso, Rea a Barcellona ha fatto vedere di essere tornato su livelli a lui più consoni: “Il team ha lavorato davvero bene durante il test. Ho iniziato a sentirmi più fiducioso con la R1. Yamaha e i ragazzi a Milano hanno svolto un lavoro molto buono e ora sento che posso mettermi alla prova, guidare la moto e divertirmi. Ho avuto il sorriso sulle labbra per la maggior parte del test e ne voglio sempre di più! Possiamo essere contenti del lavoro svolto qui e dei progressi fatti rispetto all’Australia, mi dà molta fiducia. Mi sento bene e sono pronto per il weekend di gara“.

Foto: Crescent Yamaha