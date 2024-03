In Australia, su un tracciato da campioni, Nicolò Bulega ha vinto al debutto assoluto in Superbike. Un’impresa con pochi precedenti, che ha preso in contropiede i mostri sacri del Mondiale, incluso il suo compagno di squadra Alvaro Bautista. Tre settimane dopo nei test di Barcellona è stato di nuovo imprendibile: davanti il primo e il secondo giorno, record ufficioso frantumato. Sul Catalunya Circuit nel maggio scorso Alvarito vinse per distacco, con facilità disarmante, la prossima settimana non è così scontato. Perchè Nicolò non è andato forte solo con la gomma da qualifica, ma con tutte le configurazioni possibili. “In questi due giorni ha fatto un altro sport” ha chiosato Danilo Petrucci. Una disamina onesta. Nella video intervista qui sopra, da CorsedimotoTV, Bulega fa il bilancio di questi test.

