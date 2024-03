Incoraggiante terzo posto finale per Danilo Petrucci nell’ultimo giorno di test Superbike in Catalunya. Il dato interessante è che finalmente l’ex MotoGP comincia ad andare forte pure con la gomma da qualifica, finora il suo principale tallone d’Achille. Il suo miglior giro è stato in 1’40″601 e dopo averlo siglato è stato anche autore di una caduta, per fortuna senza conseguenze di carattere fisico. 429 millesimi incassati rispetto al leader Nicolò Bulega, però in generale un buon lavoro svolto a Barcellona, dove un anno fa aveva faticato non poco. Oggi il suo livello è decisamente salito, avere una maggiore esperienza con moto e gomme lo ha aiutato inevitabilmente. Occhio a Danilo, fra una settimana qui potrebbe davvero sorprendere.

Superbike, test Catalunya: Petrucci soddisfatto

Il bilancio finale del pilota del Barni Spark Racing Team è assolutamente buono: “È stato in test positivo. Sono molto contento, perché dopo l’Australia avevamo bisogno di tornare su una pista più normale. Anche se questa non è proprio una pista classifica, a causa del consumo gomme e dello scarso grip. Era importante essere veloce, anche perché sono ritornate le gomme morbide con le quali l’anno scorso ho fatto molta fatica. In questi due giorni, invece, sono stato veloce sia con la SCX sia con la SCQ“.

Sul time attack poteva ancora limare qualcosa probabilmente, però in generale ha motivo per essere felice della competitività avuta a Barcellona: “Non ho fatto un giro perfetto, poi ho provato a fare di più e ho esagerato, facendo una piccola scivolata a 50 km/h. Comunque l’anno scorso questa era stata una delle piste più difficili per noi, invece adesso siamo davanti e sono contento del lavoro che stiamo facendo io e la squadra“.

Per las simulazione c’è tempo

Danilo non ha fatto la simulazione sulla distanza. “Era nei programmi ma alla fine abbiamo capito che non sarebbe servita, perchè abbiamo trovato condizioni di pista particolari e magari il prossimo week end saranno ancora differenti. Qui la chiave sarà il consumo della gomma, che mi aspetto molto repentino, come l’hanno scorso.” Petrucci però stavolta dà l’impressione di aver trovato il bandolo della matassa. Poi, in coda alla giornata, osserva: “In diversi abbiamo girato forte ma Niccolò Bulega ha fatto davvero un altro sport. E’ velocissimo con la SCQ ma anche con le gomme da gara”. L’obiettivo da raggiungere per Petrucci finora è stato Bautista, ma ora nel mirino ci potrebbe essere da inquadrare l’altra rossa ufficiale.

Foto: WorldSBK