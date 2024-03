Il 16° posto finale di oggi non rappresenta il reale potenziale di Alvaro Bautista, ovviamente. Nell’ultima ora del day 2 di test Superbike in Catalunya è caduto proprio quando aveva montato la gomma SCQ per il time attack. Un peccato non aver visto cosa sarebbe stato in grado di fare con il pneumatico da qualifica, alla luce dei temponi fatti da Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, entrambi sotto il record ufficiale della pista che appartiene proprio allo spagnolo.

Superbike, test Catalunya: il bilancio finale di Bautista

Il due volte campione SBK ha fatto la seguente analisi al termine di questa due giorni di lavoro a Barcellona: “Fisicamente sono tornato. Ieri ho migliorato il mio feeling, però oggi ho iniziato peggio di ieri e non ho mai recuperato le giuste sensazioni. Non so se sia dipeso dalle condizioni della pista o da cosa, ma oggi non riuscito ad avere un buon feeling con la moto. Ho faticato soprattutto nel turning, quando davo gas. Dovevo mettere molta forza sulla moto, il grip al posteriore non era molto alto e spinnavo ogni volta. Non avevo abbastanza aderenza. Questo è stato il mio problema, il posteriore non mi aiutava a curvare e pertanto ho faticato“.

Certamente è strano vedere Bautista in difficoltà su una pista in cui ha sempre brillato con la Ducati, questo crea un po’ di dubbi su quello che riuscirà a fare nel round del prossimo fine settimana: “Una cosa è il test, un’altra è il weekend di gara. Sicuramente nel test dell’anno scorso mi ero sentito molto meglio, il ritmo era più forte. Quest’anno è diverso. Dobbiamo lavorare, cercare di capire perché non ho lo stesso feeling e provare a risolvere. Oggi non sono riuscito ad avere neppure le medesime sensazioni di ieri. Vedremo come andrà il weekend di gara“.

Inevitabile un commento su Bulega, che ha girato sotto al record che appartiene proprio ad Alvaro: “Non male… È davvero forte“.

Foto: Aruba Racing Ducati