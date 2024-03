Supersport 300: Jeffrey Buis a caccia del terzo titolo mondiale

Jeffrey Buis è già entrato nella storia del Mondiale Supersport 300 ed ora è il grande favorito della stagione 2024 con il team Freudenberg KTM – Paligo Racing. Il ventiduenne olandese è l’unico ad aver vinto per due volte il titolo di categoria. Dopo il trionfo del 2020, l’anno dopo ha terminato il campionato al terzo posto in classifica. Ha deciso poi di passare al WorldSSP ma non ha avuto fortuna quindi è tornato in Supersport 300 ed ha festeggiato l’alloro dopo un campionato molto equilibrato. Jeffrey Buis ha stabilito il record di vittorie della categoria con 11 successi ed è salito complessivamente sul podio 20 volte eguagliando Scott Deroue.

Jeffrey Buis si è raccontato ai microfoni del sito ufficiale WorldSBK.

“Per me è incredibile essere un due volte campione del mondo nel WorldSSP300. È una sensazione che non so come descrivere. Nel 2020 ero abbastanza giovane e in quella stagione è andato tutto piuttosto bene. Nel 2023 è stato diverso dato che ho avuto degli alti e bassi, alcune cadute, e riprendersi è stato abbastanza difficile. Sono riuscito a vincere nuovamente il titolo e questo genera molta più pressione rispetto al primo titolo. È stato un anno difficile, ho fatto tanta fatica ma il team mi ha aiutato a credere in me stesso. Mi hanno detto ‘vai avanti, vai avanti’ e da quel momento non mi sono mai arreso: tutto era ancora possibile”.

Jeffrey Buis, la dedica speciale a Victor Steeman

“Ho vinto il titolo a Portimao, sullo stesso circuito l’anno prima aveva perso tragicamente la vita. Dalle competizioni giovanili, ho sempre corso con Victor. È sempre stato migliore rispetto a me. L’ho sempre visto come un bravissimo ragazzo e un ottimo pilota. Poi è successo quel che è successo e da quel momento è stato tutto strano. A suo padre avevo promesso che avrei provato a vincere il Campionato per Victor. Ho provato a imparare dallo stile di Victor dato che nel 2022 in sella alla moto ha fatto cose molto speciali. È difficile da dire ma penso che sia questo il motivo per cui ho vinto il Campionato”.

Da Kawasaki a KTM

“Lasciare il team specialmente dopo il titolo è dura. Ho corso con MTM dal 2019, ho vinto due campionati con loro ed anche se ora sono in KTM per me resta come una famiglia”.

Foto WorldSBK

