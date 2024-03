Moto2, Tony Arbolino verso il Portogallo per cancellare l’incubo

Il pilota italiano in cui si riponevano le maggiori speranze in Qatar era Tony Arbolino. Questo basandosi sulla seconda fila conquistata alla fine delle qualifiche, un ottimo punto di partenza quindi per provare a partire nel miglior modo possibile. Una speranza però presto svanita: in pochi giri il grip al posteriore ha iniziato a peggiorare, una difficoltà che ha colpito più di un pilota Moto2. Arbolino ha iniziato presto a perdere posizioni, finendo fuori dalla top 10 ed infine addirittura fuori dalla zona punti. Un 20° posto non è esattamente l’inizio sperato, ma il pilota lombardo di Marc VDS avrà l’occasione di rifarsi la prossima settimana a Portimao, circuito in cui sono già state svolte alcune prove private con le nuove Pirelli.

Testa al secondo round Moto2

Pensare che la partenza del GP Qatar era stata ottimale, visto che Arbolino si era subito inserito nella zona podio. Come detto però è durata pochissimo. “Non sono riuscito a fare la gara che volevo” è stato l’amaro commento alla fine del primo GP Moto2 della stagione. L’alfiere Marc VDS però ha cominciato a sentire che qualcosa non andava ancora prima del via della corsa. “Non avevo nemmeno spinto nei primi giri, ma il feeling con la gomma ha cominciato a peggiorare fin dal giro d’uscita. Sapevo che sarebbe stata la gara peggiore per me: perdevo grip, andavo largo, non riuscivo a sorpassare. È andata così.” Arbolino ha messo da subito nel mirino la gara in Portogallo, in programma nel weekend 22-24 marzo.

Foto: Elf Marc VDS Racing Team