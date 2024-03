MotoXRacing: annunciate le pilote per WEC e CIV Femminile

Abitualmente impegnato nel circus del World Superbike, da qualche anno a questa parte il team MotoXRacing è attivo nei principali campionati motociclistici al femminile. Rinnovando questa sfida, per la stagione 2024 si punterà a chiare lettere sul progetto di crescita delle giovani pilote italiane. Con Roberta Ponziani attesa al via della prima storica edizione del Women’s World Motorcycling Championship (sarà la nostra unica portabandiera), la formazione diretta da Sandro Carusi estenderà la propria presenza anche a Women’s European Championship e CIV Femminile, schierando un paio di Yamaha R3 affidate a Denise Dal Zotto e Silvia Comincioli.

Ritorno in Italia

Denise Dal Zotto riprenderà con MotoXRacing un discorso lasciato in sospeso. Lo scorso mese di ottobre doveva infatti partecipare con questi colori all’ultimo round stagionale di WEC e CIVF a Imola, rimediando tuttavia la frattura della clavicola in prova. Classe 2004, tornerà a competere in pianta stabile in madrepatria dopo un biennio trascorso nel British Junior Supersport (la Supersport 300 britannica). Al di là della Manica, l’originaria di Feltre ha avuto modo di forgiarsi nell’Affinity Sports Academy di un “certo” Leon Haslam e più recentemente nello squadrone FHO Racing (lo stesso di Josh Brookes e Peter Hickman nel BSB), annoverando vari piazzamenti in zona punti.

Le parole di Denise Dal Zotto

“Sono veramente orgogliosa di essere entrata nella famiglia MotoXRacing. Arrivo da due anni di militanza nella Junior Supersport del BSB con Kawasaki – ha detto Denise Dal Zotto – sarà un anno ricco di novità a partire dalla moto e dai circuiti, molto differenti da quelli inglesi. Ho già lavorato con il team nel 2023 a Imola, anche se sfortunatamente un infortunio aveva fatto terminare anzitempo il mio week-end. Ciononostante, sono rimasta soddisfatta di ciò che avevamo svolto insieme. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Un gruppo con così tanta esperienza mi dà la certezza di essere messa nella miglior condizione possibile per imparare e migliorare”.

Mamma per lavoro, pilota per passione

In quel di Instagram è conosciuta meglio con il nickname “_1_mamma_spericolata”. La sregolatezza tipica di chi viaggia in moto si fonde con il senso di responsabilità, fattore imprescindibile di ogni bravo genitore. Questo contraddistingue la vita quotidiana della madre-pilota Silvia Comincioli. Reduce da un paio di apparizioni in WEC e CIVF nel 2023, l’ex Dodici Pollici Italian Cup affronterà la sua prima stagione completa sulle ruote alte con l’obiettivo di crescere e acquisire maggiore esperienza possibile, coronando un po’ il sogno di una carriera.

Le parole di Silvia Comincioli

“Dando seguito alle esperienze del recente passato, quest’anno avrò la possibilità di competere sia nella WEC che nel CIV Femminile. Sono davvero contenta del percorso che sto per iniziare con MotoXRacing – ha ammesso Silvia Comincioli – arrivando dalle moto 12 pollici per me sarà tutto nuovo, malgrado la mia partecipazione come wild card a due tappe nel 2023, fatte proprio per testare le mie potenzialità all’interno del campionato. So di avere molto da imparare e mi impegnerò al massimo sia per una mia soddisfazione personale che per la mia famiglia e tutti coloro che mi sostengono”.