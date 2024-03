Leon Haslam irrefrenabile: nel BSB 2024 con ROKiT BMW

Compirà 41 anni il prossimo 31 maggio, ma di appendere il casco al chiodo Leon Haslam non ne vuole proprio sapere. Spinto da una smisurata passione per-e-verso il motociclismo, per il 2024 il vice-Campione del Mondo Superbike 2010 si appresta ad affrontare la dodicesima stagione della carriera nel British Superbike. Dando seguito alla ritrovata competitività del 2023, “Pocket Rocket” punterà a tornare sul gradino più alto del podio nel BSB ancora sotto le insegne ROKiT Racing BMW Motorrad, sempre con il pieno supporto della casa di Monaco di Baviera.

Leon Haslam prosegue con BMW nel British Superbike

Rientrato due anni or sono nel BSB, il Campione 2018 della serie incontrò suo malgrado diverse criticità con la Kawasaki Ninja ZX-10RR di Lee Hardy Racing, definendo per la stagione seguente un progetto last minute mediante l’appoggio pluriennale di BMW Motorrad e del munifico title sponsor ROKiT (lo stesso del Mondiale SBK). Una struttura costruita su misura, capace di riproiettare Leon Haslam ai vertici della Superbike d’oltremanica con 10 podi all’attivo in 33 gare e il quinto posto finale in campionato. Il tutto usando una M 1000 RR versione 2022.

Programma ambizioso

Niente male considerando che il progetto era stato ultimato soltanto a poche settimane dal via della stagione. L’unico neo? La mancata vittoria, sfuggitagli in varie occasioni. Un tabù che Leon Haslam, a secco di successi da Brands Hatch 2018, cercherà di sfatare quest’anno alla guida di una M 1000 RR “ultimo grido”, ma non solo. Con i riferimenti acquisiti nel 2023, l’obiettivo dichiarato è il secondo titolo nel BSB…

Le parole di Leon Haslam

“L’anno scorso ci siamo accordati all’ultimo minuto. Dovevamo fare i conti con un sacco di nuovi elementi, quindi è stato incredibile risultare così veloci e, contestualmente, la miglior BMW dello schieramento” ha ammesso Leon Haslam. “Grazie ad un nuovo prodotto e al rinnovato supporto di ROKiT e BMW, siamo ancora più motivati per questo 2024. Non vediamo l’ora di dare battaglia per il titolo British Superbike”.

Inarrestabile

Come se non bastasse, terrà un occhio di riguardo anche per la sua Affinity Sports Academy. Allestita quattro anni or sono, l’accademia vede Leon Haslam seguire i propri allievi nelle rispettive squadre di appartenenza, supportandoli economicamente grazie a sponsor del calibro della stessa ROKiT (i piloti coinvolti in questo progetto vengono definiti “ROKiT Rookies”) e di Kawasaki Motors UK. Ad oggi si contano una decina di giovani talenti all’interno della ASA per la stagione 2024.