MotoGP, pressione gomme: Michelin ufficializza il cambiamento

Uno dei temi più discussi nella seconda metà della scorsa stagione MotoGP è stato sicuramente la pressione della gomma anteriore. Tanti piloti si sono lamentati del fatto che 1,88 bar fosse un valore troppo alto e difficile da gestire nell’ambito di un regolamento che li costringeva a non andare sotto tale limite per almeno il 50% dei giri della gara lunga e il 30% della sprint. Ci sono stati dei confronti diretti con Michelin per cercare di abbassare tale valore e alla fine un accordo è stato trovato.

MotoGP, pressione anteriore Michelin: cosa cambia nel 2024

Piero Taramasso già in occasione dei test pre-campionato aveva dichiarato che il limite minimo da rispettare sarebbe diminuito e alla vigilia del Gran Premio del Qatar è arrivata la conferma ufficiale di Michelin. Da quest’anno si passa a 1,80 bar e dovrà essere rispettato per il 60% della gara domenicale, mentre per la sprint del sabato rimane la regola del 30%. In caso di utilizzo di gomme da bagnato, il valore per l’anteriore è di 2,0 bar e per la posteriore di 1,7.

Se nel 2023 era previsto un avvertimento per la prima infrazione, con delle penalità di tempo crescenti (3″, 6″, 12″) per quelle successive, invece per il 2024 dovrebbe scattare la squalifica immediata. Anche su questo tema c’erano state delle discussioni, però nel giovedì che precede l’inizio del GP non ci sono state comunicazioni diverse e pertanto in questo momento rimane valida la squalifica come sanzione per la violazione inerente la pressione degli pneumatici.

Foto: Michelin Motorsport