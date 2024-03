MotoGP: Franco Morbidelli idoneo, arriva l’OK definitivo per il GP Qatar

Arriva il semaforo verde per Franco Morbidelli. Il neo pilota Pramac Ducati è ora ufficialmente idoneo per disputare il GP del Qatar, tappa d’apertura della nuova stagione MotoGP. Dopo lo stop forzato in tutti i test invernali, Morbidelli può tornare in sella alla sua Desmosedici e iniziare il nuovo capitolo dopo anni in Yamaha. La griglia MotoGP quindi sarà al completo per questo appuntamento inaugurale al Lusail International Circuit.

Morbidelli, scatta la nuova sfida MotoGP

Il suo vero debutto avverrà quindi direttamente in questo round inaugurale, che torna ad aprire la stagione del Motomondiale. Il brutto incidente a Portimao, quando stava girando con i colleghi della VR46 Academy, ha richiesto un recupero precauzionale più lungo del previsto, dato il colpo in testa. Franco Morbidelli quindi ha dovuto saltare tutti i test MotoGP invernali tra Sepang e Qatar, il suo unico contatto con la Ducati quindi rimane quello svolto lo scorso novembre a Valencia.

Inevitabilmente sarà un po’ più indietro rispetto ai colleghi di marca, ma per Morbidelli rimane sempre la grande occasione. Chiuso il periodo Yamaha, segnato anche da un brutto infortunio, si apre un nuovo capitolo MotoGP. Come se la caverà? Sarà un anno particolarmente importante, con tutti i contratti in scadenza e le voci incontrollate di mercato 2025 che già impazzano. Probabilmente bisognerà attendere qualche GP per vedere il suo vero valore in sella alla Ducati, ma la motivazione non manca di certo.

Foto: Prima Pramac Racing