Uno dei piloti più attesi della stagione MotoGP 2024 è Jorge Martin, che nella scorsa è andato molto vicino a vincere al titolo. Ha dato del filo da torcere a Pecco Bagnaia fino all’ultima gara a Valencia. Un anno da incorniciare, però è il passato e adesso ce n’è un altro nel quale vuole confermarsi tra i top rider della categoria. Oltre a provare a vincere la corona iridata, vuole anche conquistare la promozione nel team factory Ducati. Nel 2025 non vuole correre ancora in una squadra satellite, per quanto ottimamente supportata a livello tecnico come Prima Pramac Racing.

MotoGP Qatar, Jorge Martin carico per il 2024

Il pilota madrileno nella conferenza stampa di oggi al Lusail International Circuit ha spiegato le sue sensazioni in vista del Gran Premio del Qatar che aprirà il campionato MotoGP 2024: “Un piacere essere qui di nuovo, la scorsa stagione è stata bella ma è passata. Adesso siamo nel presente e dobbiamo lavorare duro. I test sono andati bene, la moto nuova è competitiva e mi trovo meglio con essa, sono più veloce. L’anno scorso all’inizio abbiamo un po’ lottato, sono concentrato e mi sento preparato per tutto“.

A Martin è stato domandato del trattamento che ha in Ducati e non ha nulla di cui lamentarsi, anche se ammette che firmare per la squadra ufficiale gli sarebbe piaciuto: “Sono super contento di come vengo trattato in Ducati. Sono forse nel miglior posto possibile, anche se avrei volentieri firmato subito un contratto biennale per il team factory Ducati. Così non è stato, però sono contento dove sono perché sono in una posizione per poter lottare anche in questa stagione”.

Quando gli è stato domandato il nome del rivale principale per il posto nella squadra ufficiale, ha voluto concentrarsi unicamente su sé stesso: “Non vorrei parlare molto di questo. Io sono il rivale di me stesso, farò del mio meglio per ottenere i migliori risultati possibili“.

Nel 2023 è stato il più forte nelle sprint race, gli altri piloti saranno più preparati a sfidarlo quest’anno? Jorge risponde così: “Non lo so, vedremo durante le gare cosa succederà. Io cercherò di essere competitivo come l’anno scorso e di vincere. Vedremo…“.

Marquez, Ducati GP24 e pronostici

Su Marc Marquez in lotta per il titolo MotoGP non ha potuto sbilanciarsi, però non può che riconoscere il talento del nuovo rider del team Gresini: “È molto forte, lo scopriremo presto se potrà lottare per il Mondiale“.

Martin ha esposto quali sono i cambiamenti migliorativi che ha riscontrato nella Desmosedici GP24: “La frenata e anche il grip posteriore, mi sento meglio. Magari ci sono anche aspetti negativi, però non posso dirli… Il salto dalla 2022 alla 2023 per me è stato più semplice, con la GP22 non mi ero trovato bene. Con la GP24 ho dovuto cambiare qualcosa per sfruttarla al meglio, però le cose sono andate bene”.

Non aveva concluso l’ultimo test in Qatar con il sorriso a causa di qualcosa che non ha funzionato nell’ultima simulazione, però fiducioso in vista del weekend: “Hanno fatto un attento studio. Andavo bene, poi nell’ultima simulazione ho avuto dei problemi. Non voglio pensarci, vedremo domani, penso che non ci saranno problemi“.

Infine ha indicato i nomi di chi secondo lui vincerà il titolo rispettivamente in MotoGP, Moto2 e Moto3: “Martin, Aldeguer e Alonso“

Foto: Prima Pramac Racing